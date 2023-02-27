綠頻輔選蔡培慧　國民黨轟「無心治國」：民生需求放兩旁

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林家興進一步表示，近來中部群組盛傳民進黨政府預定3月1日宣布前苗栗縣長候選人徐定禎接中辦，難道是要酬庸敗選者聯盟？他指出，學生問徐定禎高端爭議時，徐定禎反嗆「不要再亂了」，要讓這樣高傲的人當中辦執行長嗎？還是民進黨怕蔡培慧落跑謠言發酵，要先止血？要酬庸？派一個嗆學生的來接中辦，是否真有其事？呼籲民進黨、蔡培慧講明白。
「一席監督力量都不能少」，洪孟楷表示，民進黨去年敗選之後，無心施政，導致現在缺蛋、缺水、缺電、缺藥、缺工等五缺問題嚴重。而農委會主委陳吉仲是農務的主要主管機關，難辭其咎，他質疑陳吉仲放任自己業務不管，全心在南投輔選，所以國內當前面臨缺蛋危機根本不是天災而是人禍，因為主管的陳吉仲無心農務，都在輔選？令民眾無法接受。
洪孟楷指出，農委會報告中指出要進口500萬顆蛋，但沒有說從哪裡進口？但500萬顆蛋不到台灣民眾所需的4分之1用量，然而農委會送到立法院的報告沒有說清楚從哪裡進口？令人質疑農委會是否有掌握來源？有無掌握多久可以進口？何時到台灣？讓民眾買到充足的蛋？他質疑，目前傳聞澳洲也有雞蛋供應不足的情況，我們有可能去搶蛋嗎？或者在物價成本考量下，進口了比台灣蛋價還要高的雞蛋，難道要讓台灣民眾買更貴的雞蛋嗎？
洪孟楷強調，陳吉仲缺蛋問題未解決，卻忙輔選蔡培慧，今年2月份蔡培慧多次找陳吉仲座談或喝茶，令人質疑陳吉仲根本不演了，做的就是輔選工作，他批評，身為立委補選候選人的蔡培慧為何有能力找中華民國政務官率官員到南投座談輔選？農委會主委放著正事不做，只為選舉，用中華民國的公帑到南投座談，是公務身分或私人身分？帶去的農委會主管有無請假？事務官用上班時間去幫立委補選座談適合嗎？
洪孟楷統計說，光二月份陳吉仲就到南投三次，當前雞蛋蛋價飆漲，缺蛋危機嚴重之際，陳吉仲將責任推給禽流感或天災，實是上根本是不務正業，沒有心思放在雞蛋的供應上，卻去幫候選人站台輔選，這是缺蛋危機蔓延的主要因素。
國民黨立委王鴻薇表示，現在的內閣是國事如麻，缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺藥等問題嚴重，但陳建仁剛接閣揆「民生需求放兩邊，為黨輔選擺中間」，陳建仁有時間到南投幫蔡培慧輔選，有無到蛋農的養雞場視察？陳吉仲說要改善傳統養雞場，如果陳建仁去視察，農委會還能擺爛？陳建仁有到南部視察水情？至於缺藥問題，陳建仁是否找食藥署商量處理？長期用藥者買不到用藥，陳建仁還有閒情逸致去輔選蔡培慧？
王鴻薇也指出，蔡培慧如果沒選上，不用擔心失業，但現在中辦傳出另有其他的人選，而蔡培慧與陳吉仲都是農陣出身，受到總統蔡英文大力栽培，綠側翼也都認為陳吉中應該下台，陳吉中自己說責任來就扛、隨時準備離開，也因此，在蔡培慧傳出可能接任農委會主委的情況下，陳吉仲才會大力輔選，因為要讓蔡培慧選上，不要把自己幹掉。
王鴻薇諷刺，凸顯陳吉仲的心態是只有保官位，心中根本沒有人民。她表示，民進黨醜態擺出，陳建仁該視察不去視察，真的很過分！她呼籲民進黨官員心中不要只有選舉，沒有人民，空有行政資源，卻把時間精力放在輔選上。