人物／投身台獨志業半世紀　白色西裝紳士辜寬敏無愧無悔

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辜寬敏從小過目不忘，成績優異，考取台北第三中學後，體育與劍道也有不錯的表現，是校園裡的風雲人物，卻有部分日本同學認為他傲慢要求道歉，雙方一言不合大打出手，直到中學畢業時，下排牙齒都沒了，而辜寬敏的台獨意識也就此萌芽。
辜寬敏日後就讀台北高等學校，屬當時全台最頂尖學生之一，畢業後就讀台灣大學政治系，更當選第一屆台大學生自治會主席，卻因當時白色恐怖背景，許多知識份子被逮補，辜寬敏在香港旅遊因而逃過一劫，當時哥哥辜振甫更打電話提醒千萬別回台，最後以健康因素申請休學。
辜寬敏因當時時空背景流亡日本，1950年在日本與妻子結婚生活，於當地經商生活無虞，而1964年台大政治系教授彭明敏因發表台灣自救宣言遭逮補，因而刺激辜寬敏走上台獨運動，他把日本公司交由哥哥辜偉甫管理，並將妻小送至美國後，幾乎將所有資產挹注台獨運動，1969年就連母親過世，都無法返台奔喪，在日服喪蓄鬍期間，同時在心中暗許，「台灣一天不獨立，終身不剃鬍。」
辜寬敏時任台獨團體領袖，1972年時在行政院長蔣經國受邀下返台討論國事，他當面要求取消台灣省戒嚴令、開放言論自由並取消黨禁，結果自然是不歡而散，但與蔣經國會面一事僅有少數人知情，遭時任台獨聯盟總本部主席的彭明敏開除。
辜寬敏最後在1975年回台定居，直到1995年彭明敏宣布參選總統，兩人不計前嫌，共同為台灣獨立努力，更一同加入民進黨。日後辜寬敏也陸續成立新台灣國策智庫與台灣制憲基金會，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。
姪孫中信慈善基金會董事長辜仲諒曾透露，辜寬敏稱有60幾億元現金要奉獻台灣。對於父親遺言，辜寬敏銘記在心，對台灣出錢出力，有朝一日把錢還給台灣人，因此自己也信守承諾，「台灣需要什麼，做得到來做」，如今結束傳奇一生，而堅持台灣精神必將延續。