國防部預告修全民動員準備法　戰時列管媒體、網路

缺藥潮續燒！衛福部擬短中長期策略　現行5因應機制處理

▲針對國內缺藥問題，衛福部次長王必勝召開記者會說明因應策略。（圖／資料照，記者許若茵攝）
▲針對國內缺藥問題，衛福部次長王必勝召開記者會說明因應策略。（圖／資料照，記者許若茵攝）

記者顏真真／台北報導

針對國內缺藥問題，衛福部政務次長王必勝今（27）日召開記者會指出，健保有1萬4千種藥品，缺藥非單一因素，而是包括供應問題、製造問題、臨床需求因素、藥品分配不均、用藥習慣及藥價等問題，除健保現行採取因應措機制之外，為強化我國藥品穩定供應機制，衛福部擬定短中長期策略，短期立即作為部分，除針對近期臨床需求較高品項進行因應處理，妥善分配予各層級醫療機構及藥局，全力配合臨床端用藥需求，同時，妥善分配予各層級醫療機構及藥局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對缺藥問題，王必勝說，現行健保採取5大因應機制，包括1、單一處理窗口，專人協助處理購藥問題，並與食藥署聯繫，將相關資訊置於健保署網站；2、即時掌握缺藥資訊，食藥署函知藥品短缺訊息，藉健保VPN周知保險特約院所；3、跨單位合作機制，因缺藥而須專案進口或製造藥品，健保署配合優先核價並儘速生效；4、不敷成本的藥價調整機制，不敷成本的藥品，可依特殊藥品提高藥價之方式重核藥價；5、替代藥品仍可申報費用，如非不可替代，得以相同價格或低於原處方藥物價格藥品替代。

此外，王必勝指出，面臨國際疫情、俄烏戰爭、缺工等因素影響，藥品短缺為各國皆會面臨的議題，為強化我國藥品穩定供應機制，衛福部持續積極因應處理，擬定短中長期策略，以期解決缺藥問題，其中短期策略立即作為部分，針對近期臨床需求較高品項進行因應處理，例如氧化鎂錠劑、Amoxicillin單方抗生素藥品、國際缺貨之輸入藥品、近期因呼吸道疾病增加所需藥品等，食藥署與業者竭盡所能，持續積極調度生產線、爭取提前輸入、增加生產/輸入數量等，並妥善分配予各層級醫療機構及藥局，全力配合臨床端用藥需求。

另妥善處理藥價調整事宜，衛福部中央健康保險署今年4月擬實施的「全民健康保險費用分配比率目標制（DET）」，將考量疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，適度調降藥價品項數和調整額度。

中期策略方面，王必勝表示將建立常設防缺藥處理中心及優化藥品供應資訊傳遞。為加速處理缺藥事件，將採專人專責及跨部門合作，研擬防缺藥政策以提前預防藥品短缺，強化跨部門資料整合及主動監測，以早期發現缺藥事件，並透過跨部門合作及早介入，以穩定藥品供應。同時，食藥署持續透過多元管道傳遞藥品供應及替代藥品資訊，除公布於「藥品供應資訊平台」，並透過健保署VPN週知醫療機構及藥局、每週函請相關醫學會及公協會轉知會員等，近期將再精進訊息之可近性及廣度，包括建立藥品供應資訊opendata，以利導入醫療機構醫令系統及藥局管理系統。

在長期策略部分，包括檢討現行健保藥價政策及鼓勵國產學名藥生產。王必勝指出，在檢討現行健保藥價政策，包括研擬指示藥品之價格保護、針對缺藥品項進行藥價檢討；啓動藥品支出目標（DET）的檢討、規劃建立風險管控機制、規劃全國統一採購試辦計畫；全面檢討健保藥價政策，對於必要性藥品給予適當價格保護機制，亦針對屆專利期的藥品，鼓勵輔導國產業者生產，以確保原廠藥品短缺時，有國產學名藥予以因應。

王必勝也強調，食藥署已建立「藥品供應資訊平台」（https://dsms.fda.gov.tw/），通報專線（02）27878249，醫療機構及藥局倘有藥品短缺情形，可至該平台查詢或通報，食藥署將立即予以處理。

缺藥惡化擴及醫院？健保署續監控、視需要設缺藥中心因應

健保藥價砍逾81億恐釀缺藥　薛瑞元：藥品不至於退出市場

健保大砍藥價「缺藥潮」無解？藥師無奈：大家各憑本事了

氧化鎂軟便藥也缺藥！前線醫師揭真相　不想便秘靠這1招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀