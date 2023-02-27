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反駁賴清德抹臭！林明溱：南投垃圾危機是林佳龍害的

▲國民黨副主席黃敏惠上午陪林明溱拜票掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲國民黨副主席黃敏惠上午陪林明溱拜票掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）

記者顏幸如／南投報導

民進黨主席賴清德昨在竹山指出，國民黨前縣長林明溱曾想將全南投的垃圾運往竹山，呼籲竹山人拿出拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再當立委。林明溱今反擊，指垃圾問題就是民進黨造成的，要不是民進黨籍的前台中市長林佳龍不願意幫南投，南投也不致發生垃圾危機。

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▲賴清德昨要竹山人拿出拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再當立委。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.27）
▲賴清德昨要竹山人拿出拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再當立委。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.27）
賴清德昨在竹山造勢晚會說，林明溱曾想把全縣垃圾載到竹山，被竹山人抗議阻止後，竟拒絕收處理竹山垃圾，還要竹山人自己解決垃圾問題，他呼籲竹山人團結一致，用拒絕垃圾的態度，拒絕林明溱再擔任立委。

國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠今（27）日陪林明溱掃街，黃敏惠強調林明溱是為了南投再披戰袍，特別以台語鼓勵他「謠言毋通聽，奧步毋免驚，逐家心頭抓乎定，勇敢向前行」。

▲黃敏惠手比二號，陪林明溱車隊掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲黃敏惠手比2號，陪林明溱車隊掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
林明溱受訪時回擊賴清德，強調南投會囤積這麼多垃圾，其實是民進黨造成的。因為南投沒有焚化爐，原本環保署規劃台中市每天協助南投處理250噸的垃圾，但民進黨籍的林佳龍市長不願意幫忙，因此廢止。

他強調，南投垃圾問題就是民進黨造成的，他當縣長時就積極請託外縣市協助處理，若當選立委，也會和縣長許淑華一起請外縣市協助，因此沒有把垃圾通通送到竹山的問題。

至於選舉公報夾帶文宣，南投縣選委會已澄清無此事，林明溱說，競選團隊不可能把文宣夾在選舉公報中，何況選舉公報也有夾蔡培慧的文宣，請蔡培慧不要「做賊喊捉賊」一直在抹黑。

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