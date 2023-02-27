綠控林明溱選舉公報夾帶抹黑文宣 國民黨批：做賊喊捉賊
南投立委補選白熱化，民進黨候選人蔡培慧陣營昨指控，有選務人員在發送選舉公報、選舉通知單時，夾帶攻擊蔡培慧的抹黑文宣，並質疑選務人員受國民黨候選人林明溱指使要求。對此，國民黨今（27）日則反擊，南投縣選委會已發新聞稿駁斥，民進黨是「做賊喊捉賊」，籲民進黨主席賴清德別把治理台南時的黑暗負面手法帶來污染南投。
記者翁子竣／台北報導
國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨昨大動作召開記者會，質疑選務人員不公，然而卻遭抓包原來蔡培慧自己的競選文宣竟和疫苗接種通知單與選舉公報合併發放，這種「做賊喊捉賊」的技倆，不脫民進黨傳統的選舉抹黑風格。
呂謦煒指出，南投縣選委會已發布新聞稿嚴正駁斥，均嚴守行政中立，且查無夾帶候選人文宣情事，為什麼民進黨總是要抹黑南投？為什麼民進黨不僅派下來南投助選的副秘書長黃建嘉曾涉及辱罵打壓公務員而請辭，就連民進黨派來選南投立委的候選人也要如此抹煞基層選務人員的辛勤與付出？
呂謦煒更表示，民進黨政府從過去到現在多次試圖加重「假新聞」罰則，但其實民進黨自己就是最大的「假新聞」製造者。從這次南投選舉的多次抹黑技倆就看得出來，民進黨不抹黑就不會選舉，更讓人對民進黨的政治誠信與對南投的真心誠意打上大大的問號。
國民黨發言人林家興感嘆說，賴清德聲稱上任推動黨務革新，結果選舉風格卻仍是如此「黑暗、負面、守舊」，難道是要把台南黑影幢幢那一套搬到南投？