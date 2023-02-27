香港名媛蔡天鳳「生前遺願」惹心疼！富二代老公崩潰發聲

蔡天鳳碎屍案首開庭！前夫一家不得保釋　延至5月8日再訊

▲蔡天鳳慘遭前夫一家分屍，今（27）早4名嫌犯，被押往九龍城裁判法院提訊，暫毋須答辯，法官裁定案件押至5月8日下午再訊，4人還押。（圖／翻攝蔡天鳳IG）
▲蔡天鳳慘遭前夫一家分屍，今（27）早4名嫌犯，被押往九龍城裁判法院提訊，暫毋須答辯，法官裁定案件押至5月8日下午再訊，4人還押。（圖／翻攝蔡天鳳IG）

編輯中心/綜合報導

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫全家碎屍、烹煮，昨晚法醫在大湯鍋內找到蔡天鳳的頭顱，其頭顱有撞擊裂傷，恐為致命傷。昨天死者前夫鄺港智、前公公鄺球、前夫哥哥鄺港傑被控1項謀殺罪，今（27）早包含前婆婆在內等4名嫌犯，被押往九龍城裁判法院提訊，暫毋須答辯，法官裁定4被告不得保釋，將還押到5月8日再訊。

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蔡天鳳慘遭到前夫一家殺害、分屍，警方在大埔龍尾村一處民宅內冰箱內，發現蔡天鳳的雙腳殘肢，其中腿肉已被削到見骨，小腿則保留完整，現場有2鍋煲湯，帶回化驗後，法醫從鍋內找到蔡天鳳的頭顱，頭顱右耳後方有撞擊裂痕，懷疑是致命傷；此外，湯鍋內還有胸骨、碎肉、頭髮以及紅蘿蔔、青蘿蔔，手段相當兇殘。

▲名媛蔡天鳳疑似被前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）
▲名媛蔡天鳳疑被前夫一家慘忍殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）
綜合港媒報導，案發後警方先後拘捕前夫鄺港智、前夫父親鄺球、前夫兄長鄺港傑，三人同被控1項謀殺罪；前夫母親李瑞香則被控妨害司法公正。今天一早4人被押往九龍城裁判法院提訊。

另外，香港警方也在昨天以「協助罪犯」的罪名，在尖沙嘴拘捕一名47歲的伍姓女子，據了解，伍女為死者前公公情婦，從事娛樂業，伍女供稱，自己在九龍承租的房子，就是要給死者的鄺港智躲藏。（編輯：孫唯容）

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