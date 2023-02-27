3月壽星舉手！馬辣免費升級「九孔鮑魚、神仙牛」吃到飽
3月壽星舉手！馬辣集團最新慶祝生日祭出3月壽星美食優惠，只要有當月壽星同行，提前至少1日預訂告知參加「壽星專屬活動」，並出示出示身分證件及打卡，即可享有馬辣全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽，新馬辣、新馬辣Plus+則有「美國Prime神仙牛」吃到飽優惠。和壽星4人同吃「問鼎 ‧ 皇上吉祥宮廷火鍋」，每人消費滿800元還奉上浮誇「生日肉蛋糕」嗨慶生。
記者蕭涵云/台北報導
馬辣集團最新3月壽星優惠，含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並公開打卡予服務人員確認，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋可享全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽；新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，則可全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。
到涮樂和牛鍋物 食べ放題，也有全桌每成人贈送「九孔鮑魚」乙顆的慶生好康；而含壽星4人同吃問鼎 ‧ 皇上吉祥宮廷火鍋，每人消費滿800元就奉上價值680元的「生日肉蛋糕」（限兌乙份）。
另外，千葉火鍋當月一般壽星憑證件用餐，不分平假日、不分餐期、不限次數，天天直接75折；當月壽星持本人VIP享味卡成人內用吃鍋，同樣不分平假日、不分餐期、不限次數，享天天5折起優惠，提醒大家新千葉火鍋-西門店、享千葉火鍋大里店不適用此壽星優惠。