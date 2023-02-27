垃圾甩鍋林佳龍 綠諷林明溱：明嗆侯友宜、暗酸盧秀燕
南投立委補選候選人林明溱今稱，要不是民進黨前台中市長林佳龍不願意幫南投，南投也不致發生垃圾危機。民進黨拿出數據，指林佳龍任內幫南投處理5萬7千公噸垃圾，同黨的盧秀燕只3千公噸，挖苦林明溱明著罵林佳龍，暗地裡酸盧秀燕，之前也嗆侯友宜，卻還要侯、盧為他站台，這種「人前好朋友，人後下毒手」的現實個性，難怪在國民黨內仇恨值爆表。
記者顏幸如／南投報導
民進黨主席賴清德昨批評林明溱縣長任內無法處理垃圾問題，林明溱今（27日）回擊時強調，南投會囤積這麼多垃圾，就是民進黨害的。因為南投縣沒焚化爐，原本環保署規劃台中市每天協助南投處理250噸垃圾，民進黨籍的林佳龍市長不願意幫忙，因此廢止，導致南投發生垃圾危機。
民進黨副秘書長黃建嘉嗤之以鼻，指林明溱當了6年立委、8年縣長，南投縣垃圾不處理卻怪到台中的林佳龍，這是什麼道理？林佳龍擔任台中市長期間，幫南投縣處理5萬7千公噸垃圾，反觀同是國民黨的盧秀燕，4年以來只處理3千公噸，不到林佳龍的十分之一。
黃建嘉認為，林明溱明著在罵林佳龍，暗地裡在酸盧秀燕，因為盧秀燕當了兩任市長，卻沒趕緊幫施政無能的林明溱收拾垃圾問題。
昨天新北市長侯友宜幫林明溱掃街，今晚盧秀燕要幫林明溱站台。黃建嘉表示，林明溱之前嗆侯友宜，「不合作就退黨，不要在那邊矯情」，現在又暗酸盧秀燕幫忙處理垃圾不夠力，卻還要侯、盧為他站台，顯示林明溱「人前好朋友，人後下毒手」的現實個性，難怪林明溱在國民黨內會仇恨值爆表。