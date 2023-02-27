綠委齊悼辜寬敏　感謝畢生對台奉獻心力

總統府資政辜寬敏於今（27）日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。民進黨多位立委於臉書上敬悼，郭國文表示，畢生為台奉獻心力的辜寬敏是他仰望與學習的榜樣。蔡易餘回憶自己2012年參選立委還受到辜寬敏大力幫忙，資助他參選，更勉勵「 年輕人一定要秉持民主自由精神為台灣奉獻」。趙天麟永遠感念老前輩辜寬敏，一生對台灣主權及和平的追求與貢獻。陳亭妃悼念，「願一路好走，制憲之路，我們會繼續加油」。
記者陳威叡／台北報導
郭國文表示，對於辜寬敏印象最深刻，莫過於他向哥哥辜振甫詢問「九二共識」時，換來的竟然是自己人生唯一一次挨哥哥罵，稱若有共識何必各自表述。而辜為台灣打拚與奉獻，對政治理念的堅持，是逝世前都沒有動搖的精神，為台灣奉獻的精神，「是我們仰望與學習的榜樣」。
蔡易餘則說，資政辜寬敏曾跟他說「為、不、無不為」，認為即便對自己不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做。自己在2012年代表民進黨初次參選立委時，辜還大力幫忙資助他參選，辜寬敏也時常勉勵年輕人，身為台灣的一份子，一定要秉持民主自由精神為台灣奉獻，「感謝他奉獻一生的堅持，勇往直前愛台灣」。
趙天麟則永遠感念老前輩辜寬敏，一生對台灣主權及和平的追求與貢獻；陳亭妃也追念制憲推手、永遠的資政辜寬敏，願一路好走，制憲之路將會繼續加油。