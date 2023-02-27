九族文化村喊麥擱來！4大樂園人潮管制、景點促銷懶人包

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劍湖山主題樂園園內種滿山茶花、八重櫻等美麗花卉，228連假也都接連綻放，再加上園方先前就宣布加碼連假優惠，2/25-28四天限定推出全民出遊每人只要499元，加碼12歲以下只要99元，超有力優惠果然吸引大批旅遊潮。
針對人潮狀況園方透露，今日天氣晴朗，預估今日入園人數近萬人，為維持遊客旅遊品質，當園區入園車輛或人數乘載量達80%（約1.5萬人）時，即會啟動疏導機制，建議遊客先至周邊景點旅遊。
📍義大遊樂世界
義大遊樂世界先前才宣布，大人們揪團一起玩即可享有599元／人優惠價；另外家長們帶著12歲以下小朋友來玩，只要購買899元全票再+1元，等於只要900元就能1大1小暢玩義大遊樂世界，優惠力度比起平時價位相當有力度。
也因如此，業者透露連假每日人潮約5000-6000人，並且當樂園人車潮累績到1.5萬即達最高容留量，園方可能就會啟動疏導措施，請民眾移往他地遊玩。
📍麗寶樂園
麗寶樂園位於晴朗的台中市，加上先前園方祭出12歲以下只要99元特殺優惠、附近景點泰安櫻花盛開等絕佳條件加持，業者表示，旅遊潮開始復甦的第一個228連假，麗寶樂園渡假區預估有望迎來20萬的人潮，相當樂見比去年同期成長5-6成。
根據現場畫面來看，麗寶度假區無論是樂園區、outlet區，全都擠滿排隊人潮，目前麗寶樂園並無表示任何最高上限及疏導措施，民眾可以放心前往。
📍小人國主題樂園
小人國主題樂園先前佛心大放送，225-228購買1200元雙人同行優惠票券，園方立馬再送1張價值950元的免費入園券，讓你可在今年3/1~3/31、4/6~5/31區間一票玩到底。優惠立度相當大，以至於今天園方透露人潮滿滿，不過目前小人國尚未公布任何人數上限以及疏導措施，民眾還是可以放心前往喔。