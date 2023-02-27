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英國鬧蔬菜荒！番茄價格飆漲4倍　餐廳只能賣「白披薩」

▲英國爆發蔬菜荒，過去一年來番茄價格飆漲4倍、茄子漲2倍。 （圖／美聯社／達志影像）
▲英國爆發蔬菜荒，過去一年來番茄價格飆漲4倍、茄子漲2倍。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

英國通貨膨脹還沒結束，現在超市裡的蔬菜與藥局裡的藥品開始缺貨，過去一年來當地蕃茄價格漲了4倍，茄子、辣椒、花椰菜、黃瓜也翻倍漲，官方只能建議民眾改用蕪菁做沙拉，餐廳更是受限於番茄配給只能端出「白披薩」或「白義大利麵」，業者更無奈表示這樣的情況「看不見盡頭」。

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英國在面臨通貨膨脹、成本上升與脫歐等重重考驗下，番茄的價格從去年每箱5英鎊飆漲到20英鎊，番茄罐頭也同樣翻倍漲價，從每箱15英鎊（約新台幣183元）漲到30英鎊。《衛報》指出，某些攤商甚至開始不賣番茄，因為光是進口價格就已經太貴了。

除了番茄以外，辣椒、茄子的批發價也同樣翻倍漲，然而民眾還是得咬牙花錢購買，導致超市只能採取限量銷售的規定，要求民眾不得採購過多的萵苣、辣椒、番茄和黃瓜當作囤積；英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）也只好鼓勵民眾改買蕪菁取代這些蔬果。

▲（示意圖／Pixabay）
▲英國環境食品與鄉村事務大臣建議民眾用大頭菜（蕪菁）取代一般沙拉的材料。（示意圖／Pixabay）
報導指出，英國各地的義大利餐廳在這波蔬菜荒下必須祭出相應手法，有些餐廳只能提高價格或進行限量配給，或甚至不賣番茄類料理，有些餐廳則轉而以白醬取代番茄醬，只賣白醬義大義麵，或是乾脆只賣沒有番茄醬的「白披薩」；廚師協會總裁奧利維里 （Enzo Oliveri）無奈表示，這些餐廳的艱困時刻似乎看不見盡頭，可能面臨倒閉危機。

文章續指，除了吃不到蔬菜，就連藥局內的藥品也短缺。一名藥局老闆坦言最近幾個月以來，有200種藥物不是價格大幅上漲，就是無貨可進，包含青黴素、抗憂鬱藥、流感藥等供應受限，部分藥品甚至幾乎清空了。

英國媒體對此也多加關注，除了《衛報》大篇幅報導以外，《每日電訊報》也刊登一篇教導「沙拉缺貨怎麼辦」的求生方案，《鏡報》則用雙關形容保守派政府如今一頭栽進煮著蕪菁的熱鍋當中，形容內閣們坐立難安、火燒屁股外，也諷刺英國蔬菜荒下政府的無力作為。
 

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