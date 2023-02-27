英國鬧蔬菜荒！番茄價格飆漲4倍　餐廳只能賣「白披薩」

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除了番茄以外，辣椒、茄子的批發價也同樣翻倍漲，然而民眾還是得咬牙花錢購買，導致超市只能採取限量銷售的規定，要求民眾不得採購過多的萵苣、辣椒、番茄和黃瓜當作囤積；英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）也只好鼓勵民眾改買蕪菁取代這些蔬果。
報導指出，英國各地的義大利餐廳在這波蔬菜荒下必須祭出相應手法，有些餐廳只能提高價格或進行限量配給，或甚至不賣番茄類料理，有些餐廳則轉而以白醬取代番茄醬，只賣白醬義大義麵，或是乾脆只賣沒有番茄醬的「白披薩」；廚師協會總裁奧利維里 （Enzo Oliveri）無奈表示，這些餐廳的艱困時刻似乎看不見盡頭，可能面臨倒閉危機。
文章續指，除了吃不到蔬菜，就連藥局內的藥品也短缺。一名藥局老闆坦言最近幾個月以來，有200種藥物不是價格大幅上漲，就是無貨可進，包含青黴素、抗憂鬱藥、流感藥等供應受限，部分藥品甚至幾乎清空了。
英國媒體對此也多加關注，除了《衛報》大篇幅報導以外，《每日電訊報》也刊登一篇教導「沙拉缺貨怎麼辦」的求生方案，《鏡報》則用雙關形容保守派政府如今一頭栽進煮著蕪菁的熱鍋當中，形容內閣們坐立難安、火燒屁股外，也諷刺英國蔬菜荒下政府的無力作為。