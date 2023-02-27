美元難逃走軟命運！瑞銀估美聯準會夏天結束升息周期

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然市場近日對美國終端利率的預期有所提高，但瑞銀預估美國聯準會在今年夏天將結束這升息週期。值得注意的是，美國聯準會採取的緊縮措施超出了經濟的長期承受能力，因此，一旦美國聯準會結束緊縮，降息的預期就會上升。而隨著升息週期的結束，美元可能重回去年最後幾個月展現的下行趨勢。
與此同時，瑞銀認為，歐洲和其他面臨高通膨問題的央行可能會繼續升息或按兵不動。歐洲央行在美國聯準會開展緊縮之後才啟動加息，因此，其暫停升息的時間也會較晚。當美國聯準會降息，而歐洲和其他國家維持緊縮政策，美元當前的強勁勢頭應被削弱。
另外，美國經濟面臨不穩定性，瑞銀分析，一旦利率的相對優勢消退，美國的經常帳戶赤字、財政赤字增加和家庭儲蓄率下降並不利於美元，情況如同去年最後幾個月，也不排除今年晚些時候再現。
至於近日部分人士甚至估計美國聯準會將在3月升息2碼、即0.5個百分點，但市場仍普遍預計加幅保持在25個基點，如果較大幅升息的預期增加，在經濟增長的支持下，美元可能會進一步走高，但即便瑞銀預期的主要情景可能會推遲發生，也改變不了美元最終較大幅下跌的「命運」。
瑞銀預期的主要情景在於美國經濟增長持平或出現相當溫和的衰退。如果全球經濟增長仍在反彈，那麼相對於其主要交易夥伴，美元處於不利的情況，如果美國陷入嚴重的衰退，美元可能受益於避險資金流進而升值。
瑞銀也提到，一般來說，全球經濟衰退會支撐美元，因為投資者屆時會避免持有新興市場、歐洲、英國及其他出口國和大宗商品生產國的風險類資產。而只有美國聯準會非常迅速和大規模寬鬆貨幣政策，才能阻止美元升值，但美國才剛經歷一個漫長的通膨週期，現在難以判斷美聯儲是否準備好放鬆政策。