台北春季旅展最後1天殺翻！郵輪旅程夯 飛希臘現砍萬元
TPTE台北旅展春季展從2/24到2/27一連四天登場，作為疫後第一個全新年頭的開年展，不少有計畫想去旅遊的旅客擠爆會場。今（27）日展期最後一天，不只各攤位塞滿民眾詢問行程，舞台區還有溫泉酒店業者大送體驗券，現場氣氛相當高昂。今年春季旅展中遊輪旅行似乎相當流行，代理歌詩達郵輪今年暑假從基隆航向那霸、石垣島的行家旅遊表示，截至今日已經賣出上百組郵輪行程。此外，雙向國際旅行社的4支長線飛歐洲行程通通賣翻，要到8月才有位置，業者透露目前主推飛希臘、克羅埃西亞，展場限定現砍萬元，優惠力度有夠殺。
記者汪睿琦/綜合報導
TPTE台北旅展春季展最後一天現場，一進到會場能看到民眾心情相當興奮，有先生想帶妻子踏上久違的日本自由行；還有情侶想飛遠一點到歐洲國家，度過浪漫雙人時光。不僅如此，還有來自高雄的寶來溫泉山莊來到舞台區大送體驗券，抽中的民眾就能前往高雄南橫享受獨立湯屋房、賞櫻、賞雲海，最幸福的是完全不用多付1元、週六去住也不用額外再加錢。本來業者只預計送出1張體驗券，但不敵民眾熱情民眾喊加碼，往上加到5張體驗券，帶動現場氣氛。
會場內民眾詢問行程價錢相當熱絡，仔細比對手中宣傳單貨比三家。雙向國際旅行社業務副理陳怡臻就表示，4天展期中國人最愛的東北亞國家相當熱賣，尤其7900元的「韓國首爾樂園小資5日行」反應熱烈，必須等到8月才會有空位。不只短線亞洲國家，雙向國際長線非歐洲的行程也相當熱賣，奧地利、荷比法等歐洲熱門旅遊目的地12日行程通通都要到8月後才有空位。陳怡臻也透露，目前旅行社主打希臘雅典10日遊、克羅埃西亞三國12日遊，現場更超殺現砍1萬元！難怪甫推出就造成瘋搶。
綜觀今年TPTE春季旅展下來，會發現今年郵輪旅行似乎頗夯，代理歌詩達郵輪沙倫娜號的行家旅遊就主打今年度唯一一艘從基隆港出發，航向那霸、石垣島、福岡、長崎、濟洲、釜山、鹿兒島等地。總經理區明東透露，展期間光郵輪商品就賣掉100組，希望在今天最後一天前可以賣出150組。區明東也說，目前歌詩達郵輪還主打房型優惠3000元，希望以此優惠可以吸引更多遊客喜歡坐郵輪出海遊玩。