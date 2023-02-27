輔選林明溱被轟詐騙兄妹檔　王鴻薇：明天去告賴清德

國民黨新科立委王鴻薇今天聲援南投立委補選候選人林明溱，隨即被民進黨轟，指兩人是爽賺選舉補助款的詐騙兄妹檔。王鴻薇氣憤表示，只要誰輔選林明溱，民進黨就抺黑誰，賴清德企圖搶下這場選舉的勝利，舖設競逐總統大位的紅地毯，不惜指示所屬不停潑髒水、血口噴人，她準備明天就去告賴清德。
記者顏幸如／南投報導
南投立委補選在即，國民黨立委王鴻薇等人今（27）日舉行「全黨烙跑中」記者會，攻擊民進黨候選人蔡培慧。民進黨副秘書長黃建嘉批評國民黨找來爽賺選舉補助款259萬的立委王鴻薇，和爽賺1500萬的林明溱組成「政治詐騙集團」。
王鴻薇下午幫林明溱掃街拜票，受訪時火力全開，批評賴清德為搶下擔任黨主席後第一場選舉勝利，好舖設自己競逐總統大位的紅地毯，指揮民進黨無所不用其極的潑髒水、血口噴人。早上她開一個記者會，民進黨就抺黑她是詐領選舉補助款的詐騙兄妹檔，還企圖以打擊顏寬恒的模式，梵林明溱進行家族式攻擊。
王鴻薇指民進黨抺黑她，說領補助款是給她老公做生意，這種下三濫的方式，人民是不會接受的。她明天就要去告黃建嘉，也要告賴清德。她並喊話賴清德，別以為舖天蓋地抹黑就可拿下這一席，甚至掩蓋陳宗彥醜聞、台南88槍的黑金勾結，以及民進黨執政缺水、缺電、缺蛋、缺藥的無能。
王鴻薇說，自己過去到南投玩，最喜歡吃烤香腸和茶葉蛋，但去年吃不到香腸、今年吃不到茶葉蛋，現在連南投餐廳的蛋炒飯都沒有蛋了！大家要林明溱送進立法院，讓南投再次吃得到香腸和茶葉蛋。