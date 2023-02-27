美軍P-8A巡邏機飛越台海　國防部：國軍全程掌握

美國海軍第七艦隊發布聲明表示，美國海軍一架P-8A海神式（Poseidon）巡邏機今（27）日在國際空域飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區」的承諾。國防部證實，美籍P-8A機一架，由北向南航經台灣海峽。通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 我是廣告 請繼續往下閱讀 P-8A為服役40多年的P-3C獵戶座（Orion）反潛機的後繼機，被譽為「美軍最強反潛機」。P-8A以波音737-800型客機為載台改裝，P-8A特別針對新型潛艦的發展而設計，擁有更持久的巡航時間及航程、更佳的性能；製造商波音公司宣稱，P-8A可有效在陸地和水上執行各項任務，包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等；武器配備包括AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM- 84K SLAM 遠端對地攻擊飛彈、AGM-65小牛空對地飛彈、Mk-46與Mk-50魚雷、深水炸彈等。由於P-8A擁有最新型雷達設備，並配備魚雷和反艦飛彈，性能都超越P-3C反潛機。美軍2013年底在沖繩的嘉手納基地（Kadena AirBase）首度部署6架P-8A反潛機，被認為是牽制中國日益崛起的海洋活動。印度海軍是P-8海上巡邏機量產後第一個海外客戶， 稱為P-8I，I為印度（India），以汰換老化的俄製Tu-142長程海上巡邏機；印度花費21億美元採購8架P-8I海上巡邏機，目的為遏制解放軍在印度洋日益擴大的力量，保護印度的海上安全與利益。台海周邊偵獲10共機、3共艦 國軍任務機艦嚴密監控影／借鏡俄烏戰爭！國軍推實戰化射擊 打靶不再只有臥射馬祖斷纜成國安危機？邱國正：國軍有其他通聯方式國軍再爆私密片外流！女兵自拍照網路瘋傳 軍方陪同報警