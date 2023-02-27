南投戰垃圾賴清德嘆林佳龍無辜　潘孟安脫口：有夠衰小　

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林明溱的說法立刻遭綠營訕笑，前屏東縣長潘孟安今（27）日在水里造勢大會站台時，脫口而出「林佳龍有夠衰小」！他指林明溱當了8年縣長、林佳龍才當4年，他和台中市長盧秀燕不是好朋友嗎？自己無能處理垃圾問題，卻怪林佳龍有道理嗎？
潘孟安譏諷林明溱無論從事何種公職，都是一心一意為兒子林儒彬舖路，他對兒子的愛是慈父天性、是真情流露，大家要予以肯定，建議縣長許淑華在今年父親節，頒獎表揚林明溱是模範父親。
對手陣營指控民進黨選舉抹黑，賴清德問在場者，林明溱當立委安排兒子當助理、選議員落選；當縣長安排兒子當特助、當國民黨主委、當縣長特助、用政治獻金付8萬月薪、茶葉博覽會宣傳影片揪兒子出演、立委初選民調兒子墊底換他出來選，哪一件不是事實？哪一件抹黑？
他細數林明溱在水里開了觀光纜車、電影院、國民運動中心、侏儸記運動公園等選舉承諾，卻全都跳票。林明溱從政30年，南投停頓不前，８年縣長任內無力處理垃圾，一下要送名間、一下要送竹山，現在又說是林佳龍不收南投垃圾害的！賴清德問，林佳龍都卸任4年多了，要找也要找盧秀燕吧？這種人沒能力解決問題、選舉就推給無辜的林佳龍，更不該支持。
接著他話鋒一轉，透露這些日子一直不敢看土耳其震災的新聞影片，因為會勾起當台南市長時、台南大地震民眾受困死傷的記憶。他指出人左右不了天災地變，但意外發生後用什麼心態來面對，才是真正的價值，苦學出身的蔡培慧擁有大學教職，大可獨善其身過自己的好日子，卻在921地震後投入重建工作，在南投跑透透、選舉2次沒成功仍不放棄，就是想為南投爭一口氣。反觀有人代子出征，根本不是為了南投，甚至不是為了自己的政黨。
賴清德說，現在雙方勢均力敵打得難分難解，但他相信正義的一方定能戰勝，鄉親父老會願意給南投一個機會。