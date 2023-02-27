連假最後1天晴朗溫暖！下半週2段式變天 週末前記得帶傘
把握228連假最後一天趕緊出遊吧！中央氣象局指出，明（28）日各地大多為晴朗到多雲天氣，吹拂偏東到東南風，溫度落在攝氏16-24度，是相當舒適的好天氣。不過氣象局提醒，今晚到明天清晨西半部地區溫差還是相當大，最低溫來到攝氏13-14度，請早出晚歸的民眾務必注意嚴防。好天氣一直延續到週三（3/1）深夜，氣象局表示週四（3/2）降溫將最有感，北部地區最高溫只有攝氏16-19度，迎風面地區雲量稍增，北部地區、東半部地區有局部短暫降雨的機率，請務必攜帶雨具。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員張承傳指出，明天天氣與今天落差不大，回暖力度更加明顯，北部地區可回歸到攝氏15-25度，中南部地區、花東地區則落在攝氏17-25度之間。張承傳說，明天全台各地吹拂偏東到東南風水氣稀少，全台各地都會是晴到多雲的天氣，民眾可把握228最後一天出門走走。
一直到3/1深夜又一波東北季風略增強，降溫力度雖沒有連假前半的冷空氣大，北部地區氣溫落在攝氏16-19度，中南部最低溫則落在攝氏15-16度，西半部地區則容易出現攝氏13-14度。
雨量方面，由於東北季風增強，迎風面雲量稍增，大台北東側、東半部地區有局部短暫雨的機率，請地區內各地民眾若要出門上班上課務必攜帶雨具。
張承傳補充，這波東北季風將影響到週五（3/3），水氣開始逐日減少到週六，呈現西半部地區晴朗，東半部地區則偶有局部短暫雨發生的情形。到了週日雖東北季風仍還在，但水氣逐漸收乾情況下，各地轉為晴朗穩定天氣，不過張承傳還是提醒，民眾必須注意早晚溫差大，早出晚歸的朋友須當心嚴防。