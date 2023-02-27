敬悼辜寬敏　柯建銘：燃燒自己點亮台灣民主之火

總統府資政辜寬敏今（27）日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。對此民進黨立法院黨團總召柯建銘於臉書表示，「台獨鬥士」辜寬敏一生守護台灣民主不遺餘力，而這幾年來，這些為台灣民主奮鬥的前輩包括黃昭堂、黃天麟與彭明敏都相繼離世，或許名字會被漸漸遺忘，但他們所開拓的道路，為了心中那守護台灣的理想勇敢奮鬥，「燃燒自己所點亮的台灣民主之火，都將長存於世」。
記者陳威叡／台北報導
柯建銘表示，在228的前夕，聽到一生守護台灣民主不遺餘力的「台獨鬥士」辜寬敏逝世消息，心中感到無限哀戚，去年10月，當時辜寬敏先因病入院治療，因為他10月15日生日緣故，自己與幾個朋錄製了一段影片，除了祝他生日快樂外，也替他加油打氣，期盼這位永遠走在前面的「辜老」，能夠早日康復，繼續指引為台灣民主努力的方向，「只不過，這個願望，是無法實現了」。
柯建銘表示，這些年幾位為台灣民主奮鬥，勇敢與黨國體制對抗的前輩都相繼離開，包括台獨聯盟前主席黃昭堂、前一銀董事長黃天麟與台灣獨立的領航者教授彭明敏辭世，如今辜寬敏也離開大家。
柯建銘說，這幾位民主前輩，名字或許會漸漸被遺忘，然而他們所開拓的道路，為了心中那守護台灣的理想勇敢奮鬥，燃燒自己所點亮的台灣民主之火，都將長存於世。而留下來的人們，在228的前夕，除了享受假期外，是否該深思，面對當今的台灣社會氛圍、政治局勢，該如何接下前人的棒子，守護他們用盡一生開創的民主成果？「辜寬敏先生，您安息吧，台灣，就交給我們了」。