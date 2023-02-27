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國道5路段仍紫爆　明收假日11大壅塞地雷區先掌握

▲明（28）日是連續假期最後一天，高公局預判國道有11重點壅塞路段，建議用路人提早出門，節省寶貴時間。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲明（28）日是連續假期最後一天，高公局預判國道有11重點壅塞路段，建議用路人提早出門，節省寶貴時間。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

228連續假期第3天，今（27）日下午國道四起事故導致車輛回堵，嚴重影響整體車流順暢，目前事故都已排除，不過，截至下午6時25分，仍有5路段紫爆，車速不到20公里。由於明日是連假最後一天、也是收假日，交通部高速公路局預判有11大重點壅塞路段，建議西部國道北向用路人、南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發而國5北向用路人建議於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

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高公局表示，今日下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大林至斗南；國3北向關西至大溪、大山至西濱、彰化系統至龍井、南雲至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6西向愛蘭至國姓、東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為78.1百萬車公里，預估全日交通量為118百萬車公里。

另查今日下午2時04分於國3南向128公里處發生1輛油罐車起火事故，占用外線車道，於下午3時02分排除，造成後方車流回堵5公里；下午2時30分於國1北向239公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時40分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3時10分於國1北向352.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午3時13分排除，造成後方車流回堵4公里，這些事故均導致輛回堵，嚴重影響整體車流順暢。

不過，截至下午6時25分，國道包括國5北向宜蘭至頭城、國1北向新竹系統至新竹、北向頭份至新竹系統、國10西向燕巢系統至燕巢、國3北向關西至關西服務區路段仍紫爆，車速都不到20公里，而國1北向北斗至員林、南向大華系統至五堵、國3北向關西服務區至高原、北向大山至竹南及北向南雲至竹山也亮紅，車速也僅20多公里。

由於明日為228連續假期收假日，高公局預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局也預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段。

至於明日國道相關疏導措施包括中午12時至晚上9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午2時至晚上9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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