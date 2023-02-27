國道5路段仍紫爆　明收假日11大壅塞地雷區先掌握

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另查今日下午2時04分於國3南向128公里處發生1輛油罐車起火事故，占用外線車道，於下午3時02分排除，造成後方車流回堵5公里；下午2時30分於國1北向239公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時40分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3時10分於國1北向352.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午3時13分排除，造成後方車流回堵4公里，這些事故均導致輛回堵，嚴重影響整體車流順暢。
不過，截至下午6時25分，國道包括國5北向宜蘭至頭城、國1北向新竹系統至新竹、北向頭份至新竹系統、國10西向燕巢系統至燕巢、國3北向關西至關西服務區路段仍紫爆，車速都不到20公里，而國1北向北斗至員林、南向大華系統至五堵、國3北向關西服務區至高原、北向大山至竹南及北向南雲至竹山也亮紅，車速也僅20多公里。
由於明日為228連續假期收假日，高公局預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局也預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段。
至於明日國道相關疏導措施包括中午12時至晚上9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午2時至晚上9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。