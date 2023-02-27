人物／投身台獨志業半世紀　白色西裝紳士辜寬敏無愧無悔

懇求最後一戰不留人生遺憾　林明溱宣佈下屆讓賢游顥

▲游顥（右一）上台感謝林明溱幾十年來對南投的付出、呼籲大家以選票還他公道。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲游顥（右一）上台感謝林明溱幾十年來對南投的付出、呼籲大家以選票還他公道。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委補選情勢緊張，繼林明溱父子上週宣佈不參選下屆立委，國民黨今再下猛藥，在議員何勝豐舖排下，林明溱宣佈這是人生最後一役，明年立委選舉將支持黨內初選民調最高的縣議員游顥。他強調自己臨老披戰袍，一是為許淑華推動縣政順利、二是為保護游顥，希望大家同情一下，不要讓他的人生最後一戰留下遺憾。他也大罵賴清德與竹山鎮長陳東睦，為了輔選蔡培慧扭曲事實、講太多沒良心的話。

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▲中部女力縣長（左起南投許淑華、雲林張麗善、彰化王惠美）合力挺林明溱。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲中部女力縣長（左起南投許淑華、雲林張麗善、彰化王惠美）合力挺林明溱。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
南投縣立委選舉，在民進黨主席賴清德強勢領軍下，第3選區7鄉鎮市除了國民黨執政的南投市、集集鎮、信義鄉，民進黨籍名間鄉長陳翰立，以及無黨籍竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平、水里鄉長葉銘豐，4鄊鎮長這幾天先後為蔡培慧站台，尤其第2大票倉竹山鎮，陳東睦的積極輔選開始發揮戰力，國民黨見情勢危急，今（27）晚在竹山鎮舉行大型造勢晚會，黨主席朱立倫親自站台。中部4位女力縣市長也接力上陣，強調這是國民黨重要的一席，絕不能落入民進黨手上。

南投縣議長何勝豐細數林明溱的付出、批評竹山鎮長陳東睦不厚道，他指陳東睦聲稱蔡培慧幫竹山拿不少經費才力挺，但「這些向中央爭取的經費不必經過縣府、不必林明溱幫忙嗎？」他感慨自己當了5屆議長，全心為民服務，卻一直被批評是「什麼道」，這屆原不想再選，拗不過鄉親力挺，但下屆他絕對不當議長了。

▲鹿谷鄉長邱如平（右一）今在賴清德廟口開講時現身站台。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.27）
▲鹿谷鄉長邱如平（右一）今在賴清德廟口開講時現身站台。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.27）
何勝豐批評對手嫌林明溱老，卻讓蔡培慧一選再選，「難道民進黨沒人了嗎？」突然話鋒一轉說：「林明溱這局若選上，明年一定讓游顥選。」並說自己不當議長後，竹山一定要出一個立委，否則他寧可退黨也要支持游顥。

何勝豐要林明溱當場表態，林明溱接過麥克風說「絕對不選的！」何勝豐立即請游顥上台向大家懇託。游顥表達感謝，形容林明溱「像大樹一樣保護我們」，他也要為林儒彬說句公道話，強調林明溱是為南投的未來站出來承擔，請鄉親還他一個公道。

▲台中市長盧秀燕強調若林明溱落選，對手就任後將會扯許淑華後腿。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲台中市長盧秀燕強調若林明溱落選，對手就任後將會大扯許淑華後腿。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
國民黨主席朱立倫請林明溱太太陳麗珠上台說話，陳麗珠講到家人面對抹黑快要承受不住，幾度哽咽。徵召林明溱的朱立倫也向陳麗珠道歉，表示林明溱是五星級縣長、最好的立委，但這幾星期民進黨太無法無天，將一個為鄉親付出數十年的人，抹黑成大貪官、最差的民意代表，根本是在侮辱南投鄉親。

朱立倫喊話賴清德，說「我不要叫你賴主席了，你卡有良心點！」「為了選舉要贏，沒是非沒良心，台灣都讓民進黨做好了」。他呼籲有正義感的鄉親，不要讓奧步改變民主的真諦。

▲縣長許淑華強調若沒有得到鄉親同意，自己絕不會讓垃圾倒在竹山。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲縣長許淑華強調若沒有得到鄉親同意，自己絕不會讓垃圾倒在竹山。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
林明溱則說，自己參選的原因有二，一是協助剛上任的許淑華，向中央爭取南投重大建設，二是守住這席立委，延長時間讓游顥得以好好佈置、打基礎，年底代表國民黨參選立委。他強調唯有自己守住這幾個月，才能保護游顥年底穩定當選

林明溱再度質疑對手蔡培慧，連選3次的錢從哪裡來，「是不是國庫通黨庫？我合理懷疑經費來源和高端有關係。」他也大罵賴清德和陳東睦沒良心、誣指他只給竹山200多萬，「我8年總共建設竹山34億，陳東睦你把良心拿出來」！林明溱連兩次強調，這是他人生最後一次選舉，「大家同情一下好嗎？不要讓我的人生最後一戰留下遺憾，讓我用最後10個月支持許淑華、栽培游顥」。

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