懇求最後一戰不留人生遺憾　林明溱宣佈下屆讓賢游顥

我是廣告 請繼續往下閱讀
南投縣議長何勝豐細數林明溱的付出、批評竹山鎮長陳東睦不厚道，他指陳東睦聲稱蔡培慧幫竹山拿不少經費才力挺，但「這些向中央爭取的經費不必經過縣府、不必林明溱幫忙嗎？」他感慨自己當了5屆議長，全心為民服務，卻一直被批評是「什麼道」，這屆原不想再選，拗不過鄉親力挺，但下屆他絕對不當議長了。
何勝豐批評對手嫌林明溱老，卻讓蔡培慧一選再選，「難道民進黨沒人了嗎？」突然話鋒一轉說：「林明溱這局若選上，明年一定讓游顥選。」並說自己不當議長後，竹山一定要出一個立委，否則他寧可退黨也要支持游顥。
何勝豐要林明溱當場表態，林明溱接過麥克風說「絕對不選的！」何勝豐立即請游顥上台向大家懇託。游顥表達感謝，形容林明溱「像大樹一樣保護我們」，他也要為林儒彬說句公道話，強調林明溱是為南投的未來站出來承擔，請鄉親還他一個公道。
國民黨主席朱立倫請林明溱太太陳麗珠上台說話，陳麗珠講到家人面對抹黑快要承受不住，幾度哽咽。徵召林明溱的朱立倫也向陳麗珠道歉，表示林明溱是五星級縣長、最好的立委，但這幾星期民進黨太無法無天，將一個為鄉親付出數十年的人，抹黑成大貪官、最差的民意代表，根本是在侮辱南投鄉親。
朱立倫喊話賴清德，說「我不要叫你賴主席了，你卡有良心點！」「為了選舉要贏，沒是非沒良心，台灣都讓民進黨做好了」。他呼籲有正義感的鄉親，不要讓奧步改變民主的真諦。
林明溱則說，自己參選的原因有二，一是協助剛上任的許淑華，向中央爭取南投重大建設，二是守住這席立委，延長時間讓游顥得以好好佈置、打基礎，年底代表國民黨參選立委。他強調唯有自己守住這幾個月，才能保護游顥年底穩定當選
林明溱再度質疑對手蔡培慧，連選3次的錢從哪裡來，「是不是國庫通黨庫？我合理懷疑經費來源和高端有關係。」他也大罵賴清德和陳東睦沒良心、誣指他只給竹山200多萬，「我8年總共建設竹山34億，陳東睦你把良心拿出來」！林明溱連兩次強調，這是他人生最後一次選舉，「大家同情一下好嗎？不要讓我的人生最後一戰留下遺憾，讓我用最後10個月支持許淑華、栽培游顥」。