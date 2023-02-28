美國日益憂心中國援俄侵烏　克宮稱現無謀和條件

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英國「金融時報」（Financial Times）26日報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，中國正考慮運送100架無人機及其他致命武器給俄羅斯。
共和黨籍的麥考爾說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）料將於下週與中國國家主席習近平會面，美國愈來愈擔心中國在剛屆滿週年的俄烏戰爭中提高支援俄羅斯的意願。
多名美國官員也警告，中國可能會在俄羅斯與烏克蘭的衝突中加強支援俄方。
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日則指出，中國還沒有採取行動對俄羅斯侵略烏克蘭提供致命性援助。他強調，華府已經私下向中方明確表達，相關作法將會有嚴重後果。
● 俄國關注中國和平方案 但認俄烏衝突現無謀和條件
克里姆林宮27日表示，關注中國提出的烏克蘭問題政治解決方案，但認為「目前」不具備和平解決俄羅斯與烏克蘭這場衝突的條件。
此外，克宮也抨擊歐洲聯盟（EU），因為歐盟本週針對俄國對烏克蘭發動軍事入侵，通過對俄羅斯的最新一輪制裁。歐盟新制裁鎖定了121個個人與實體。
克宮還表示對摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）的事態感到憂心，指控烏克蘭及其他歐洲國家正挑起當地情勢。聶斯特河沿岸是位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為當地是摩爾多瓦國土。
● 烏軍困守巴赫姆特 地面部隊指揮官視察激勵士氣
烏克蘭軍方26日表示，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將視察了遭包圍的巴赫姆特（Bakhmut）激勵將士士氣，並和保衛這座城鎮與周邊村落的部隊討論戰略。
軍事分析家估計，烏軍未來幾天將「盡最大努力」保衛巴赫穆特。俄羅斯要掌控烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas），第一要務就是攻下巴赫姆特。
● 俄軍出動無人機攻擊烏克蘭西部 2死3傷
烏克蘭西部赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）的市長席姆齊辛（Oleksandr Symchyshyn）表示，俄羅斯27日晨間以伊朗製無人機發動攻擊，造成這座城市2人死亡、3人受傷。
烏克蘭武裝部隊則表示，莫斯科部隊夜裡部署14架見證者（Shahed）無人機，被烏軍擊落11架。
● 頓巴斯抗俄指揮官 突遭澤倫斯基開除
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日開除烏克蘭聯合部隊指揮官莫斯卡廖夫（Eduard Moskalyov）職務。這支部隊正在烏東工業重鎮頓巴斯地區作戰。
澤倫斯基24日進行每日演說講到他曾經談話的軍事指揮官時，有提及莫斯卡廖夫。莫斯卡廖夫於俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久的去年3月出任上述職務。
● 對沖基金名人艾克曼豪捐億元 助烏克蘭購買救護車
路透社報導，美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）承諾提供325萬美元（約新台幣9988萬元），為烏克蘭購買10多輛救護車，供前線使用。
據富比世（Forbes）報導，艾克曼的曾祖父是從烏克蘭遷至美國的移民，估計他的淨資產高達35億美元（約新台幣1075億元）。
● 美國中情局長：蒲亭對於逼降烏克蘭過度自信
俄羅斯與烏克蘭的戰爭邁入第2年，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）26日說，蒲亭對於俄軍逼迫烏克蘭臣服的能力「過度自信」。
伯恩斯還說，從過去經驗來說，蒲亭認為「美國人有注意力缺失的問題，以為我們最後會去關注其他事情」，蒲亭低估了美國支持烏克蘭的決心。
● 美跨黨參議員籲華府禁止飛越俄領空班機在美起降
美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍重量級議員里契（Jim Risch）日前呼籲，總統拜登（Joe Biden）政府應禁止飛越俄羅斯領空的中國和其他國家航空公司在美國機場起降。
美國的航空公司和部分外國業者目前不得飛越俄羅斯領空。俄羅斯去年2月24日開始入侵烏克蘭，美國因此於3月禁止俄羅斯飛機飛越美國領空，俄羅斯隨後也禁止美國的航空公司飛越俄國領空。
● 應對俄威脅 德：華府與柏林華沙協商聯合軍演
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）26日表示，華府正在與柏林和華沙協商，討論在波蘭舉行聯合軍事演習一事，以應對俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）東部邊境的威脅。
佩斯托瑞斯說，在烏克蘭鄰國舉行軍演，將對北約盟國以及一年前下令全面入侵烏克蘭的蒲亭發出「非常明確」的訊息。
● 北約入會案 瑞典芬蘭與土耳其3月9日恢復三方談判
土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）27日說，瑞典與芬蘭加入北約申請案，安卡拉與兩國3月9日將恢復談判。先前因斯德哥爾摩發生焚古蘭經示威，談判自1月暫停。
俄羅斯去年2月底對鄰國烏克蘭發動全面侵略後，與俄國接壤的芬蘭和北歐鄰國瑞典雙雙在去年申請加入北約。但瑞典入會案格外面臨成員國土耳其的意外反對。加入北約的申請必須獲得所有成員國同意。
● 聯合國人權理事會召開會議 將聚焦烏克蘭與中國
聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）27日在日內瓦召開會議，逾百位各國元首與部長與會，將尋求處理包括俄羅斯被控在烏克蘭犯下戰爭罪行與中國侵犯穆斯林少數民族人權等系列問題。
聯合國人權理事會會議一直持續到4月4日。會議期間，許多國家將設法延長聯合國一個調查機構任務期限，這個機構的設立目標就是調查烏克蘭發生的暴行。
基輔並呼籲設立一個特別法庭，以起訴與入侵行動相關的俄羅斯政治和軍事領袖，並稱這對確保俄國為自身罪行負責至關重要。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1120227