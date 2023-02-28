《守護黑面琵鷺》30年！王徵吉「樂觀抗癌」醫師認是關鍵
台灣資深生態攝影大師梁皆得，繼《老鷹想飛》與《尋找神話之鳥》之後，推出歷時30年、走訪多國拍攝的全新力作《守護黑面琵鷺》，成為台灣影史首部躍上大銀幕的黑面琵鷺生態紀錄片。本片以「黑琵先生」王徵吉追尋黑面琵鷺數十年的生涯歷程為核心，一窺他喪妻、罹癌卻仍堅持不懈的人生故事。他隱瞞自己罹患大腸癌第三期，帶導演前往日本捕捉黑面琵鷺雪景，卻把開刀與住院通通推遲。他對黑面琵鷺的熱情，就連主治醫生都直呼：「這是他抗癌成功的一個重要關鍵。」
記者黃雅琪/綜合報導
王徵吉本身就是充滿故事性的人物，過去曾在報社擔任攝影記者，1992年發生震驚各界的「台南七股黑面琵鷺槍擊事件」，他被分派前往當地拍攝，因此跟黑面琵鷺展開數十年的緣分，並從此踏上守護黑面琵鷺的旅程。當他決心要前往世界各地，捕捉琵鷺家族們的身影，卻在拍攝首站南非遇上嚴重意外，而陪同他一起出國的太太也在該次意外中離開。回憶起這段悲傷過往，王徵吉坦言：「我大概沉寂了一整年，連相機都不敢碰。」拍攝計畫停擺1年後，王徵吉在各方親友的鼓勵下重新拾起相機，像是為了實現跟太太的約定，繼續踏上這段未完成的旅程。
在王徵吉的職業生涯中，他見證黑面琵鷺在保育之下的逐漸成長，卻也目睹棲地變化正深深威脅著黑面琵鷺的生存，甚至成為一大危機。2002年12月時，台南七股發生「黑面琵鷺集體肉毒桿菌中毒事件」，王徵吉也加入搶救行動。面對大量黑面琵鷺在眼前倒下的危急情況，他說道：「搶一秒鐘就救一條命，趕快下去把牠們抱上來，一共就抱了十幾隻。」回顧當時病亡的黑面琵鷺數量將近100隻，看似數目不多，但當年台灣的黑面琵鷺總數不到600隻，已經佔有極高比例，這也反映棲地的縮減，讓黑面琵鷺密集聚在同一塊土地，只要有一次危機來臨，就可能釀成非常嚴重的後果。
王徵吉飛到世界各地，捕捉不同時期與季節的黑面琵鷺景象，也結識來自香港、南韓、日本等地的黑面琵鷺專家。縱使語言不通，但靠著同樣熱愛黑面琵鷺的心，相談甚歡成為多年好友。這30年間，王徵吉前後造訪位於中國遼寧外海的無人島「形人坨」40次，才終於捕捉到黑面琵鷺下蛋的珍貴瞬間。王徵吉表示：「我想把黑面琵鷺整個全紀錄，從所有繁殖區一直到所有度冬區，把牠整個紀錄下來，留給我們的下一代，當一個黑琵的生態史，所以我很努力地活著每一天！」《守護黑面琵鷺》3月24日上映。