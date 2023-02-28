Google「魔術橡皮擦」功能大方送 iPhone之後也能用了
Google的Pixel系列手機中最讓人喜愛的功能之一就是「魔術橡皮擦」，一指就能抹去畫面中的雜物，根據外電報導此功能將全面大方送，除了原有Pixel 6系列和Pixel 6a和Pixel 7 系列手機會有搭載之外，Google將推送給有訂閱Google One服務的Android和iPhone用戶，且下放到第一代的Pixel 手機。
記者周淑萍/綜合報導
魔術橡皮擦從Pixel 6手機發表時首度亮相，透過系統演算能自動偵測辨識照片中不需要的物體和人物，用戶只需按一下就能抹去，藉此功能讓照片更凸顯主體。不久將來，魔術橡皮擦不只是Pixel手機獨佔，根據外電報導，Google將開放給所有訂購Google One 用戶的使用者，意味，不只是Android手機， iPhone 用戶只要有訂購Google One也能使用魔術橡皮擦。
除了訂閱Google One的用戶能使用魔術橡皮擦，該功能也下放到Pixel於2016年推出的第一代的Pixel手機也能支援。不僅魔術橡皮擦大方送，傳聞，Google接下來連HDR影片也都會大方釋出，頗令人期待。