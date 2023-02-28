最會賺「女人財」的男人　愛茉莉太平洋集團會長徐慶培

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愛茉莉太平洋集團來自於1930年代朝鮮開城的一家小店鋪，當時徐慶培的祖母尹獨貞女士開了一家名為「昌城商店」的茶油作坊。她將廚房常用的山茶樹果實碾碎，榨出優質的山茶油後，當成護髮產品賣給顧客，沒想到得到市場的青睞。至此，昌城商店就開始販賣許多與山茶油為原料的各種美妝保養品。雖然她跟當時多數的婦女一樣沒受過正統教育，卻堅持自己的產品一定要自然而獨特，「就如同在廚房為家人做飯一樣，化妝品也要堅持使用最優質的原料」。尹獨貞女士與丈夫憑藉著這門手藝，在當時罕見的男主內、女主外的分工下，養活了六個兒女。
過了十五年，時序來到了1945年，尹獨貞最小的兒子－徐成煥繼承了家業。據說他從小就備受父母喜愛，喜歡跟在父母後面研究美妝產品、學做生意，因此繼承家業似乎也不是太意外的事。不過他對於國內橫行的海外化妝品不以為然，不僅決心要壯大國產化妝品，還要面向太平洋。除了將公司改為太平洋化學工業社，也就是今天愛茉莉太平洋的前身，還乾脆將公司移居首爾。
不僅如此，徐成煥還延續著母親對於「最優原料」的堅持，為了要保留逐漸流失的韓國茶文化，還親自尋找最適合栽種茶的地區，最終在濟州和湖南地區開墾茶園，研製了雪綠茶，對於普及傳統綠茶做了許多貢獻。此外，他運用東方傳統的植物萃取工藝，提煉出最優質的茶油，做成優質的化妝品，例如「ABC人參霜」、「Melody 霜」、「ABC髮蠟」就獲得巨大成功，為太平洋公司帶來龐大利潤，也因而讓徐成煥跟母親一樣深信，一款商品的成功，抵過推出上千個商品。
然而雖然太平洋是靠化妝品起家，但隨著集團越來越擴張，原有的事業重心已轉向金融、建設與金屬等等產業。因此，徐成煥的長子－太平洋開發公司會長徐榮培，就繼承了金融、建設、金屬等最重要子公司。而小兒子徐慶培則是繼承太平洋化工，也就是化妝品老本行。1997年在他34歲時正式接手太平洋化工後，並在2002年改名為愛茉莉太平洋。
大膽改革，為成功首要
然而當徐慶培接手祖業時，公司的營運狀況並不樂觀。因為父親當時進軍法國市場失利，再加上由於集團的投資面向過於發散，特別是徐榮培旗下的產業已經日漸沒落，於是他首先砍掉跟化妝品無關的產業，例如服裝、綠茶，以減少不必要的虧損。隨之，與法國時尚設計師洛麗塔‧勒皮卡合作研發香水，並且大受好評。他還關閉了父親在法國辛苦耕耘多年的化妝品事業，把重心轉向中國市場。
追逐爆款，打造多元品牌
如何才能賺盡女人的錢呢？徐慶培秉持著跟父親與奶奶同樣的信念，追逐爆款。為了能滿足所有消費族群的需求，開始打造許多品牌，例如雪花秀，悅風詩吟等等。目標就是希望從女孩到奶奶，無論你是女工還是貴婦，都有他們家的產品可用。而其中最成功的就是2008年時，創造出將粉底液輸入海綿氣墊的氣墊粉餅。這在彩妝界可說是一項創舉，使用方便又實用，造成巨大的迴響，2015年甚至一口氣賣出了3300萬個。讓許多美妝大廠，例如香奈兒、阿瑪尼、YSL也不甘示弱地搶食大餅，紛紛推出自家氣墊產品。
乘著韓風，成為韓國首富
此外，徐慶培很擅長把握韓流，常請當紅韓星代言自家產品。例如當年《來自星星的你》席捲亞洲，他就找來女主角全智賢塗自家廠牌的唇膏，傾訴她對都敏俊的愛意。此外，總是鎂光燈焦點的著名帶貨女王宋慧喬，自2001年起就是太平洋愛茉莉罪鍾愛的代言人之一，無論是ETUDE HOUSE、innisfree、LANEIGE還是雪花秀，雙方合作足足超過20年。從這點就可以看出徐慶培十分能掌握韓流走向，有了這項敏銳度，似乎也就掌握了財富密碼。他也曾不諱言地說，韓流對他們自家產品的確幫助很大，但是他對自家產品的實力更有信心，而這可能更來自於他的「親身」經歷。
唯有親身經驗，才能知己知彼
據聞，徐慶培之所以被稱為「最能推銷化妝品的韓國男人」，在於身為大男人的他，可是很勇於嘗試自家產品，哪怕是唇膏。在他的浴室裡，會有各種公司開發的產品，從頭髮、口腔到身體的各種護理產品，甚至他們公司出的綠茶，他都會親自幫消費者感受，原因是「在這方面我得洗耳恭聽女性們的意見」。他曾在訪談中講述自己早上為了避免因為刮鬍子而造成皮膚損害，就用男性洗面乳，然後清除皮脂以及防止面部出油。出門一定擦防曬，晚上就用溫和的泡沫洗面乳。平常還會吃口服保養品來確保自己的體態。我們不得不說，這來自家族淵源對美的要求與自我管理，才是他能成功的主要關鍵吧！
進軍中國，放眼亞洲，面向全世界
當初徐慶培為了解決父親在法國市場投注失利的危機，毅然決然轉而進軍中國。他在上海成立了研究所，與中國多所頂尖大學一起合作研發適合中國女性肌膚的美妝產品，並且開發了多達200餘種產品後，又開設「原品牌旗艦店」，藉此吸引年輕人消費。旗下品牌蘭芝在中國100多個城市、超過300個百貨公司設立專櫃。夢妝則在中國極盛時期擁有3400多個賣場。不過由於中國市場是許多國際品牌搶食的熱區，在邊際效應逐漸遞減下，他意識到必須將雞蛋放到整個全球市場，才是最保險的做法。
果然隨著薩德事件、限韓令的祭出後，太平洋愛茉莉陸續關閉店鋪，銷售額也大幅滑落。不過由於他向來秉持著推出更適合亞洲女性的產品，讓世界都能看到亞洲之美。因此，他仍持續將焦點放在亞洲其他地區，並開發適合亞洲女性的產品。當然他也不放棄開發歐美市場，雖然至今歐洲市場仍不盡如人意，在北美仍以亞裔女性為主要消費族群，因此銷售量尚待加強。不過，他並無打算為此修正自己的產品，反而認為亞洲元素才是太平洋愛茉莉的賣點。
徐慶培在商界是出了名喜愛藝文的企業家，他曾說如果不是繼承家業，他可能會成為藝術評論家。他曾說：「我相信，化妝品是一種創造美麗的文化產品，從這個角度來講，我是一個非常幸福的企業家，因為我在從事家族事業的同時，又滿足了我個人的喜好，將我的喜好融會其中」。而事實上他也是個愛好書寫與閱讀的文字愛好者。他說：「我喜歡閱讀、旅行，感知不同的文化。我深深熱愛韓國的文化和其他國家的不同文化。」也許他身上這些豐富的感知、藝文元素，以及對知識的探求，都成為他為美妝注入源源不絕創意的主因，因為唯有人文內涵、豐富的知識與批判性，才能換位思考，製造出讓人感到幸福的產品吧！