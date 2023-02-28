美國女富豪亨德里克斯　單親媽媽翻轉人生的成功故事

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根據2021年《福布斯》所做的美國前一百名白手起家的女性，總財富飆升了31%，有26位的身家超過十億美元，三分之二是公司的創始人或聯合創始人。女首富黛安·亨德里克斯把成功歸因於美國是個可以實現夢想的國度。她曾說：「我愛這個國家，我很幸運能出生在美國。」、「這裡所有的門都是為我而開的。我從來沒有想過，自己做的事有哪些是身為女性不能做的。」而事實上，我們從她的生命故事，的確可以看到一個只有高中學歷的單親少女媽媽，靠著一己之力，把握住每次機運而實現了她的夢想。
黛安出身於威斯康辛州的一個酪農之家，父母養育九個孩子，她在家中排行老四。在她的記憶裡，父母從早到晚辛勤工作，而她則是要做許多家務、照顧妹妹們。住在農場雖然十分幸福、美好，但是置身在只有1800多人的小鎮上，總讓她嚮往穿著西裝上班的生活。不過，她在十七歲的時候懷孕，嫁給了自己的初戀。她很快就認知到母親身份所帶給她的障礙。首先她必須為了照顧孩子而輟學，在家完成高中學業。不過她說：「這並沒有阻止想要實現夢想的我。」「反而讓我更專注於我所想要實現的目標。」
遇到人生摯愛、事業夥伴
結婚後，黛安搬到了將近200英里外的威斯康星州簡斯維爾（Janesville）。婚姻維繫不到三年，她堅信可以憑一己之力養活自己與兒子，21歲時毅然決然地離婚，並且在當地的花花公子俱樂部當兔女郎、後來又到鋼筆製造商的廠房當工人。她說：「你得做你該做的事。」她對於自己的努力工作，歸因於從小看著父母日夜忙於農場的身教。三個月後，她從工廠離職，並找到了一份賣訂制化住宅的工作，她開始學習並獲得了經紀人執照。之後，她認識ㄧ名叫肯‧亨德里克斯（Ken Hendricks）的屋頂建材承包商，兩人於1976年結婚，婚後三年內，買下了200套老房子，重新翻修後再出租給大學生。
夫妻共同創立ABC Supply
1982年，這對夫妻遇到一個惡名昭彰的同業，雖然給他們很好的服務，卻沒有得到很好的回饋，這興起了他們想直接從製造商購買產品，然後再賣給承包業者或建設者的念頭。因此，他們將所有的資產抵押給銀行，並貸款了九十萬美元，共同創立了ABC供應公司（ABC Supply），並且收購兩家經營不善的建築供應商。五年後，ABC Supply擁有了50家門店，銷售額約為1.4億美元。1998年，在經營有成下，營業額攀升到十億美元，並在該年從芝加哥找來普利司通（Bridgestone）的高階主管－戴維‧拉克（David Luck）擔任公司的總裁，至此這對夫妻便開始專注於併購瀕臨破產的公司。到了2001年，這對夫妻設立了亨德里克斯控股公司，至今擁有的事業版圖已經擴及物流、房地產、醫療保健與工業等等，不再只是單純的屋頂經銷商。
不過，2007年的時候，肯·亨德里克斯在家中不幸從屋頂摔下，送醫不治，享年66歲。當時美國正值2006年至2009年期間，因次級房貸所引發的金融海嘯風暴中。不僅房地產市場瀕臨崩潰，ABC Supply的銷售額也下降了7%，並首次面臨門市倒閉的窘況。因此，外界普遍認為戴安在失去攜手奮鬥四十年的老伴後，會就此退出商界，競爭對手也提出收購她公司的要求。「他們只是認為，我是一個女人，我應該出售。」然而相反的，戴安馬上從悲傷中站起來，任命拉克擔任CEO，而自己擔任董事長。
她在這波金融風暴中，看到市場上開始出現低價拋售，於是她開始策劃「更精挑細選的」收購。2010年，她收購了營業額高達16億美元的競爭對手Bradco。為了籌足收購資金，黛安把持有的40%的ABC Supply股份轉讓給一個支持者，並承諾會在五年內購回。不過她在四年內就買回來了。六年後，她又以6.74億美元收購總部位於芝加哥的建築材料經銷商L&W Supply。這兩筆大型併購案，讓公司從她丈夫生前的30億美元營業額，在短短數年內，攀升到90億美元。她聲稱這些收購是為了「資本的修復而不是資本置換」。我們不用為了修補籃球場的坑洞，而更換整個籃球場。她認為進步，是由許多簡單微小的決定，一點一滴的累積而來的。
黛安在丈夫死後，持續多元地運用自己的資產，實踐她的美國夢，將她的企業帶往更高的境界。例如，為了重振位於威斯康星州和伊利諾伊州邊界、擁有36,966人口的伯洛伊特鎮，她斥資數百萬美元購買了鎮上的購物中心、鄉村俱樂部、歷史圖書館和一系列的廢棄建築物以及其他物業，並給予這些建築再造的機會。雖然這過程也引發不少爭議，不過她也在鎮上的許多重要組織擔任聯合主席與董事，積極地為這座城市帶來更多商機。此外，她也製作三部好萊塢電影，更是共和黨、川普最重要的金主之一。