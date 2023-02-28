蔡壁如稱民眾黨會禮遇郭台銘？柯辦發言人打臉：不代表黨
距離2024總統大選僅剩下不到一年時間，除了民眾黨主席柯文哲有意劍指總統大位外，鴻海集團創辦人郭台銘也積極想要回鍋國民黨參選總統大選。不過近日來郭台銘能否回鍋國民黨還是未知數，黨內「反郭」聲浪似乎也不低，對此民眾黨前立委蔡壁如受訪時就表示，若郭台銘有意與柯文哲合作，民眾黨會報持歡迎態度也會禮遇。不過這樣的說法卻遭到打臉，柯文哲辦公發言人陳智菡則表示，蔡壁如的相關發言內容僅代表其個人意見，並不代表民眾黨立場。
記者丁上程／台北報導
蔡壁如日前接受媒體訪問時，表示民眾黨現階段仍與郭台銘保持著友好關係。雖然郭台銘希望返回國民黨，並代表國民黨參選2024總統大選，但就現階段來看，國民黨方面似乎沒有很積極要處理郭台銘的相關問題。
「郭台銘也面臨退黨四年後才能申請回復黨籍，恢復黨員身分後滿四個月才能登記參選公職，在時程上郭目前沒有拿到總統大選門票。」蔡壁如強調，若最後郭台銘選擇與民眾黨合作，民眾黨內也會再制定一套讓郭能參與的遊戲規則，進一步透過民眾黨內部選舉決定正副手搭配，並規範郭台銘是否能以無黨籍身分合作。
不過針對蔡壁如的說法，民眾黨內似乎也有雜音。柯文哲辦公室發言人陳智菡就表示「所謂民眾黨向郭台銘先生招手，或會禮遇等說法並不精準，只是蔡壁如個人意見，不代表民眾黨目前立場。」陳智菡強調，蔡壁如前委員已經很久沒有參與黨務或選務相關決策，所謂民眾黨向郭台銘先生招手，或會禮遇等說法並不精準。
陳智菡強調，柯文哲多次表示現階段就是以參選2024總統為目標積極準備，目前並未考慮擔任副手或其他選項，「蔡前委員稱對郭柯配『樂觀其成』僅是她個人期待，不代表民眾黨目前立場。」