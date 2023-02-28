要送災民！土耳其球場下「玩具雨」　球迷順便罵政府

土耳其與敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8的大地震，除了數以萬計的人命損失，還造成許多災民和孤兒無家可歸，土耳其足球隊貝西克塔什（Beşiktaş）當地時間26日在與安塔莉亞隊（Antalyaspor）的賽事中，就有球迷將大量的泰迪熊、玩具丟進場中，響應捐物資給災民的活動，與此同時，現場也出現許多怒吼要政府「下台」的聲浪。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，26日這場比賽在開場後的4分17秒一度暫停，因為當初的大地震正是6日清晨4點17分發生的，貝西克塔什隊指出，球迷在比賽期間組織了一場名為「這個玩具是我朋友」的活動，希望能鼓舞災區孩童，球迷們紛紛拋出圍巾、帽子和毛絨玩具，作為要給災民的禮物，不一會便堆滿在場邊，由球員幫忙收集。
不過，這不僅僅是場快樂的捐贈活動，報導指出，由於土耳其政府管控集會和言論自由，因此有大量球迷聚集的足球賽事，被不滿政府救災的民眾，視為振臂疾呼的好機會，在大量的玩具和衣帽被丟在場上之際，觀眾席也傳來一波波反政府的口號。
自大地震發生以來，土國民眾對土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的不滿持續增加，加上近年土耳其經濟狀況惡化、通膨居高不下，都使得5月的大選，變成艾爾段執政多年最艱難的一戰。