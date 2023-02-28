台灣重磅回歸MWC大展！經濟部率和碩、仁寶大秀5G戰力

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此次台灣館以「台灣5G開放網路架構生態鏈」為主題，集結從晶片、終端、基地台、傳輸設備、核心網路至系統整合方案等業者，向全球宣示台灣是全球5G電信商最佳的合作夥伴，其中包含和碩聯合、明泰科技、仁寶電腦、鈺登科技、新漢科技、優達科技、台林電通與緯穎科技等廠商，展示從終端、基地台、傳輸等各式設備，提供買主一站式購足的產品。
在5G專網系統應用整合與軟體實力展上，伸波通訊展示的5G專網智慧工廠解決方案，泰雅科技結合廣達電腦、譁裕實業、信曜科技、円通科技等聯手展出全球第一套異質5G專網及智慧管理平台、現觀科技提供全球電信業者網路優化和地理定位解決方案、物聯智慧展示支援各式物聯網應用服務平台，以及工研院透過聯發科5G手機與自主開發的5G小基站，展示支援全球首次非地面網路的雙向資料傳輸技術等，都將成為國際買主不可錯過的參訪項目。
此外，台灣自主研發的5G端到端專網系統首次曝光，更成為本屆台灣館展示最大亮點，經濟部期望共同爭取歐美電信大廠與大型系統整合商等國際客戶青睞。
經濟部指出，推動台灣5G產業發展，除了協助產業有好的研發環境，並以政策鼓勵產業投資外，更主動透過參與國際行銷管道，協助業者進軍國際市場，盼能讓台灣5G產業能量在國際大放異彩。