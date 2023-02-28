日夜溫差超過10度！開工日入夜後變天 下半週北台灣濕涼
今（28）日清晨各地依舊冷颼颼，本島最低溫落在台東瑞和僅攝氏7.4度，但白天起陽光露臉氣溫快速回升，溫差超過攝氏10度以上，預估各地白天最高溫約攝氏24到26度，建議民眾早出晚歸還是多帶一件外套禦寒。明日（3/1）白天天氣依舊穩定，不過明晚將有一波東北季風增強，天氣風險管理公司預估，這波東北季風挾帶的水氣較少，迎風面降雨不會很明顯；不過氣溫方面就沒那麼友善，明晚開始到週末北部、東北部地區整天都偏涼，高溫不到攝氏20度，中南部、花東地區高溫約攝氏21到24度，但日夜溫差仍大，局部地區夜間及清晨甚至會出現極端低溫，有心血管疾病、敏感民眾務必穿暖以免著涼。
記者汪睿琦/綜合報導
天氣風險公司表示，今天台灣附近為高壓迴流偏東風的環境，白天各地高溫都可以來到攝氏24到26度，各地天氣大多晴到多雲，是個適合出遊的好天氣，建議民眾可把握連假最後一天出門走走。不過入夜到清晨這段期間，部分地區還是有攝氏10度以下低溫發生，日夜溫差相當大，建議若要出門要多注意白天跟晚上的氣溫變化，以免著涼。
明日開工日大家恢復上班上課，提醒民眾仍須注意日夜溫差大，各地清晨還是有機會出現攝氏10度以下低溫；另外西半部地區也要留意局部霧靄或是低雲的影響，會造成能見度不佳，早出門的民眾務必注意行車安全。
明日入夜之後將有一波東北季風逐漸增強，這波東北季風挾帶的水氣較少，迎風面地區的降雨也都不會很明顯；北部、東北部地區到週末前全天感受都會較涼，氣溫不到攝氏20度，中南部地區、花東地區白天高溫可達攝氏21到24度，相對溫暖一些，不過仍然得注意日夜溫差大；天氣部分，週三到週五東半部地區雲量較多，西半部地區基本上仍維持晴到多雲的天氣。
很快的在週六又有另一波東北季風增強，不過天氣風險表示，感受上不會有太大的變化，水氣也持續偏少，各地還是會維持良好的天氣型態；氣溫方面同樣受日夜溫差大影響，天氣風險預估短期內日夜溫差大的情形可能還要持續下去，尤其有心血管疾病的朋友身體可能會有些負擔，請民眾務必多加留意嚴防。