王品5大餐廳「加菜送8000元」 夏慕尼贈龍蝦吃到4月底
王品集團寵饕客！即日起至3/31，到旗下5大餐廳品牌消費滿1,500元，大手筆「加菜送8000元」，大家最愛的夏慕尼鐵板燒送出「波士頓龍蝦」、王品牛排贈送「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」，還有法式焗烤龍蝦、法國活生蠔拼盤等好料等大家，可以一路吃到4月底。
記者蕭涵云/台北報導
等不及政府發放全民6,000元現金紅包，王品集團率先集結旗下王品牛排、夏慕尼、西堤牛排、THE WANG、阪前和牛鐵板燒，大手筆「加菜送8000元」！只要加入「王品瘋美食」會員，消費單筆金額達1,500元，即可獲得「王品瘋美食APP」法國生蠔、波士頓龍蝦、干貝等總價值高達8,000元贈菜券，並於3/1～4/30期間兌換海陸豪華料理，等於一路爽吃到4月底（活動詳情以瘋美食與各品牌官網為準）。
大家最愛的夏慕尼鐵板燒，送出鐵板乾煎搭配簡單調味吃出海味本質的「波士頓龍蝦」，王品牛排則贈送「鹽焗澎湖明蝦佐干貝」或主廚特製蒜味白醬的「法式焗烤龍蝦」。台中THE WANG竟有法國空運來台的「現開活生蠔」，一次享用Gillardeau吉拉多生蠔等多種頂級生蠔拼盤；阪前和牛鐵板燒則奉上以高級日澳雙和牛揉合溫潤起司的「黃金和牛餅」，西堤牛排爽吃裝滿烤雞翅、金沙蝦球、酥炸魚柳及洋蔥圈的「烤雞派對拼盤」。
3月底前響應「加菜送8000元」，瘋美食會員於以上五大品牌單次消費滿1,500元，除了可以獲得豪華海陸贈菜券；如滿額消費第二次，王品集團加碼再贈瘋美食點數300點，相當於現金300元請吃飯，可於王品集團旗下餐廳使用。