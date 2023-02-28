俄烏戰爭波及、政經局勢不穩！歐洲廉航停飛摩爾多瓦首都

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雖然摩爾多瓦的事態發展、領空風險，乍看之下似乎還不算「迫在眉睫」，但由於摩爾多瓦的領土已數次遭俄烏戰爭波及，偶爾會為此暫時關閉領空，也因烏克蘭停止出口電力而遭遇能源困境，所以威茲航空的擔憂並非空穴來風。
目前除了威茲，其他航企如羅馬尼亞國家航空公司「塔羅姆」（Tarom）、摩爾多瓦航空公司（Air Moldova）和土耳其航空公司（Turkish Airlines），都將繼續營運前往摩爾多瓦的航班。
摩爾多瓦情報機構27日才表示，逮到2名冒充遊客的外國公民，從事破壞摩爾多瓦穩定的「顛覆活動」，已將其驅逐出境，並禁止入境10年；但關於這2人何時抵達摩爾多瓦、來自哪些國家、為誰工作等細節則暫無說明。本月稍早烏克蘭也曾警告，據情報部門截獲的情資顯示，俄羅斯有意破壞摩爾多瓦本已動蕩的政治局勢。
雖然俄羅斯矢口否認，但摩爾多瓦發生的事，與俄國2014年吞併克里米亞、去年年初全面入侵烏克蘭的行動有驚人的相似之處。俄羅斯近期指控烏克蘭將入侵摩爾多瓦親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸（德左）」的說法，也引起西方警惕，因為蒲亭常將支持分離主義與俄羅斯的國家安全掛勾，進而合理化自己的侵略行為。
與烏克蘭一樣，摩爾多瓦也是個處於東西方十字路口的國家，其政府和多數國民都希望與歐盟建立更緊密的聯繫，也在去年獲得了歐盟候選國的資格，卻也引起莫斯科不滿，摩爾多瓦的官員多次示警，自己的國家很可能成為蒲亭侵略名單的下一個。