台灣最強羊肉爐選誰？「這家」被全體激推：絕對第一名
近日天氣涼颼颼，這時若能來一碗熱騰騰的羊肉爐，肯定就像在人間天堂。有民眾發文表示台灣有多家羊肉爐店，好奇眾人心目中最好吃的是哪一家，貼文引起各方老饕熱議，皆不藏私地推薦口袋名單。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，開頭即喊「冬天就是要吃羊肉爐啦！」，說明自己認為紅燒羊肉爐的味道最為誘人，接著分享曾到訪過的店家，分別是有很多人推薦的「林家蔬菜羊肉爐」，但他認為吃起來太健康而不喜歡；墾丁的「大山羊肉爐」，口味不錯，但他認為份量有些少，接著他發問「台灣好多家羊肉爐喔， 不知道哪家最頂呢？」。
該文引起許多老饕們的激烈討論，紛紛搬出心中的第一名「溪湖的阿明羊肉爐，有沒有最頂不知道，但算是好吃的」、「溪湖or岡山」、「長安東阿財」、「岡山巷口那家」、「岡山那幾家屌打台北吧」、「溪湖楊仔頭」、「唯一推中壢江家」、「嘉義日日興羊肉爐」、「日日興羊肉爐，老崇先人淚推QQ」、「羊霸天下」。
其中位在彰化縣的「溪州呂羊肉爐」受到最多人的推舉，「溪洲比溪湖好吃」、「溪州是土羊肉」、「溪州絕對最強」，有人甚至打趣排名「溪州>溪湖>>>岡山>所有台中以北的垃圾羊肉爐」。（編輯：李惠婷）