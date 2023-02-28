出席228紀念儀式　陳其邁：歷史可以原諒但不能忘記

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高市府今天上午於高雄歷史博物館對面的228和平紀念公園，舉行228事件76週年追思紀念儀式。追思儀式由高雄市管樂團演奏「阮若打開心內門窗」中展開，全場先默哀1分鐘，向76年前的遇害的前輩表達哀思。今天儀式包括市長陳其邁、各級民代、228受難家屬上百人參加。
陳其邁表示，希望藉由一系列活動包括追思會，以及3月6日在原來高雄司令部裡也會舉行另外一場的紀念活動，還有透過悲情城市4K數位版以及雄中自衛隊等等各式各樣活動，提醒76年前228所發生的事情，希望所有的台灣人都能夠記取歷史的教訓不要重蹈覆轍。
陳其邁也提及，現在的國際情勢非常艱難，遠在地球另一端烏克蘭的人民正在捍衛他們的國家跟民主自由，所以前幾天在愛河、音樂會以及高流音樂中心都點燈提醒世人民主自由的可貴。陳其邁強調，需要大家共同團結打拚，這都不是天上掉下來的，需要大家不斷的努力向前，過去人類歷史中很多國家不幸的歷史悲劇，人類不斷反省才能促成世界文明的進步。
同時，陳其邁也對總統府資政暨辜寬敏昨日上午在北榮辭世表示哀悼，，辜老對於台灣民主自由跟社會轉型一向都非常努力，不斷大聲疾呼提攜年輕人，不斷投入台灣民主改革運動，「他不僅是在很多的公益活動，對於台灣民主的付出都讓我們覺得非常感動」。他也謝謝辜老這一生台灣的打拚，對於辜寬敏的去世感到哀悼與不捨， 也希望家人可以節哀保重。
下午陳其邁也將與行政院長陳建仁，視察不義遺址鳳山招待所。期待經由對歷史的反思，大家能夠和解、繼續前行，在這塊土地齊心協力打拚，守護自己最愛的家鄉。