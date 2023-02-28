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出席228紀念儀式　陳其邁：歷史可以原諒但不能忘記

▲高雄市長陳其邁今天上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」並向受難先人們獻花致意。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁今天上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」並向受難先人們獻花致意。（圖／截自陳其邁臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今（28）日是上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」陳其邁表示，今天我們齊聚感懷逝去的親人與先賢，並向受難的先人、受害的家屬，表達最深刻的敬意、追思與關懷。歷史可以原諒但不能忘記，要記取228是台灣人追求民主自由沉痛的時刻，陳其邁強調，過去人類歷史中很多國家不幸的歷史悲劇，人類不斷反省才能促成世界文明的進步。 

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▲高雄市長陳其邁今天上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」並與大家向受難先人們默哀1分鐘。（圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁今天上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」並與大家向受難先人們默哀1分鐘。（圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁表示，76年前的二二八事件過後，同年的3月6日，以時任高雄市長黃仲圖先生為首的高雄仕紳所組成的7人和平代表團，到高雄要塞司令部和平談判破裂，成為當時威權政府對二二八事件全台鎮壓的起始。直到無數民主前輩站出來，勇敢追求歷史的真相與平反，歷經無數努力，才為全國人民揭示這塊土地所經歷過的歷史，也讓我們今日能在此追思、反省二二八事件。

▲高雄市長陳其邁今天上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」時表示，歷史可以原諒但不能忘記，要記取228是台灣人追求民主自由沉痛的時刻。 （圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁今天上午特別出席「二二八事件76週年中樞紀念儀式」時表示，歷史可以原諒但不能忘記，要記取228是台灣人追求民主自由沉痛的時刻。 （圖／截自陳其邁臉書）
高市府今天上午於高雄歷史博物館對面的228和平紀念公園，舉行228事件76週年追思紀念儀式。追思儀式由高雄市管樂團演奏「阮若打開心內門窗」中展開，全場先默哀1分鐘，向76年前的遇害的前輩表達哀思。今天儀式包括市長陳其邁、各級民代、228受難家屬上百人參加。

陳其邁表示，希望藉由一系列活動包括追思會，以及3月6日在原來高雄司令部裡也會舉行另外一場的紀念活動，還有透過悲情城市4K數位版以及雄中自衛隊等等各式各樣活動，提醒76年前228所發生的事情，希望所有的台灣人都能夠記取歷史的教訓不要重蹈覆轍。

陳其邁也提及，現在的國際情勢非常艱難，遠在地球另一端烏克蘭的人民正在捍衛他們的國家跟民主自由，所以前幾天在愛河、音樂會以及高流音樂中心都點燈提醒世人民主自由的可貴。陳其邁強調，需要大家共同團結打拚，這都不是天上掉下來的，需要大家不斷的努力向前，過去人類歷史中很多國家不幸的歷史悲劇，人類不斷反省才能促成世界文明的進步。

同時，陳其邁也對總統府資政暨辜寬敏昨日上午在北榮辭世表示哀悼，，辜老對於台灣民主自由跟社會轉型一向都非常努力，不斷大聲疾呼提攜年輕人，不斷投入台灣民主改革運動，「他不僅是在很多的公益活動，對於台灣民主的付出都讓我們覺得非常感動」。他也謝謝辜老這一生台灣的打拚，對於辜寬敏的去世感到哀悼與不捨， 也希望家人可以節哀保重。

下午陳其邁也將與行政院長陳建仁，視察不義遺址鳳山招待所。期待經由對歷史的反思，大家能夠和解、繼續前行，在這塊土地齊心協力打拚，守護自己最愛的家鄉。

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