228事件76周年　賴清德：打造更公義、團結的國家

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賴清德提及，劇中「你們要尊嚴地活著，父親無罪」這是受難者留給家屬的遺書，這一幕讓許多觀眾揪心，相似的場景也的確在現實中發生。因為228事件，台灣喪失了一整個世代的菁英，讓當時的台灣無法與國際潮流同步推動民主化，許多人家破人亡、妻離子散，甚至避居海外，終生都籠罩於陰影之下。
賴清德說，這些在當時都是不能說的禁忌，一直從前總統李登輝開始，政府才開始認錯、道歉、賠償，在許多人的努力之下，政府加緊轉型正義的工作，監察院在近日也完成了「林宅血案結案調查報告」，為歷史追尋了真相，更為台灣在傷痛的黑夜中，點亮了光明與希望。
賴清德提到，轉型正義是政府責無旁貸的工作，這是提醒大家不能忘記台灣曾經歷過威權統治的歷史，對於歷史真相與責任的釐清要更清楚，而只有釐清真相與責任，台灣才能建立真正的和解。同時也向這群不畏強權，為歷史真相努力奔走的前輩致敬，是他們的努力，才為台灣轉型正義的馬拉松，點亮了一線曙光。
賴清德表示，228 和平紀念日提醒大家，了解過去、省思未來並把握現在，要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅。民主不能走回頭路，珍惜民主的心，會更有力量，「合作抵抗企圖改變我們生活方式的威權主義。」
賴清德說，下階段台灣面臨的挑戰非常嚴峻，在此時更要承先啟後、走出陰暗、促進團結，不讓悲劇重演，讓社會和解向前，讓台灣更加勇敢堅韌。 相信只要團結一心，未來再大的逆境都能克服。
最後賴清德說，228 這天，籲大家一起共同面對這塊土地的將來，「用尊重、包容與勇氣，打造一個更公義、更團結的國家。」