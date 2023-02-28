王思佳忘申請生育補助「政府派人提醒」 親吐生孩優勢
由莎莎、郭彥均主持的談話性節目《WTO姐妹會》，明（1）日將在節目中討論以近期全民普發現金6000元為題，現場來自各國的新住民，分別分享感到幸福的福利。來自日本的潤子表示，日本有小孩的家庭可以每年拿2次10萬日幣補助，泰國曉詩則提到：「台灣是小孩在幼稚園時期，學費會有補助。」郭彥均回想起老婆懷孕時，每個月甚至可以拿幾千塊產檢車資補助，來賓王思佳則身有同感說：「當媽媽後，很多人會提醒我要趕快申請相關補助，結果我不小心忘記，政府的人還會打電話提醒，真的很貼心。」一講完，她忍不住鼓勵大家趕快生孩，一秒變催生大使。
記者侯家瑜/綜合報導
美國的Nicole大讚台灣大眾交通工具乾淨、網路發達，「台灣厲害到上合歡山都可以發訊息，美國有些地區則是開車上高速公路不到10分鐘就沒訊號了。」來自日本的潤子提及，她有次到捷運站搭車才發現悠遊卡跟錢包都沒有帶，詢問站務員後，站務員表示可以開「旅客欠費處理單」借錢給她，初聞捷運有此便民服務，令大家大吃一驚。
郭彥均根據「世界幸福指數報告」，台灣不僅在155個國家中排名第33名，更是東南亞國家排名第一，來自美國的凱蒂、Nicole開玩笑說：「美國人都不理解為什麼美國可以排名第14名。」法國的Anna則是替法國抱屈：「為什麼我們只排31名？在法國不想工作就可以拿到錢，沒錢看醫生也免費！」
Anna分享法國有發放一天330元的吃飯券，且該福利還長達一整年時間，特別的是，法國還有高達近萬元的學生「開學補助」，莎莎立刻發問：「就算是書包、制服也沒這麼貴吧？」Anna笑說：「還包括剪頭髮等，而且媽媽也要剪頭髮。」讓眾人不可置信，不過Anna補充說，該政策過往雖是全部學生都會發放，現在則有設立門檻。