換季搶便宜！SOGO進口女裝3折起 微風atre日系品牌特賣
時序進入春天，趁換季搶便宜，SOGO百貨忠孝館集結MK、NARA CAMICIE、JILL STUART等27個進口女裝品牌「出清特賣3折起」，包括印花長洋裝、圓點襯衫、防風外套及精選帽款，都能以划算價格購入。微風南山則推出atre艾妥列日系品牌特賣會，2023 atre JAPAN BRAND SALE最低4折起，有大家喜愛的BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESEARCH等日系品牌，VIP還有購買2件以上(含)再9折、購買3件(含)以上再85折的特別折扣。
記者蕭涵云/綜合報導
SOGO百貨忠孝館即日起至3/8 20:00，展開「進口女裝出清特賣3折起」，集結MK、NARA CAMICIE、JILL STUART、22 October、自由區、earth music&ecology等共27個女裝配件品牌，推出許多屬於春季穿搭的印花長洋、圓點襯衫、防風外套及精選帽款等商品，最低3折起優惠，ココディール印花百褶洋裝特價1,880元（原價6,290元）、JILL by JILL STUART無袖洋裝特價3,000元（原價10,880元） 、NARA CAMICIE圓點襯衫特價3,490元（原價6,980元）。
活動期間持快樂購卡於忠孝館12F活動會館，當日單筆滿500元，即可憑同卡號電子發票與銷貨明細兌換「風尚炫彩包」一份，每人每卡限兌換一份、限200份；當日單櫃（不含開架彩妝區）累積滿6000元，持SOGO APP會員及發票可兌換「12F進口女裝電子抵用券200元」一份，十足抵用、限200份。
另外微風南山則推出atre艾妥列日系品牌特賣會，2023 atre JAPAN BRAND SALE最低4折起，有大家喜愛的BEAMS、UNITED ARROWS（含旗下coen、GREEN LABEL RELAXING）、URBAN RESEARCH、PALFiLLER等日系品牌，VIP還有購買2件以上(含)再9折、購買3件(含)以上再85折的特別折扣，活動倒數最後一天，把握19:00最終進場時間搶優惠。