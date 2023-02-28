中國「併購之王」包凡失蹤案　疑兩會前金融系統清洗

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中紀委這篇文章以「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」為主題，表明要破除「金融精英論」、「唯金錢論」和「西方看齊論」等錯誤思想，持續加大金融和國有企業等領域腐敗問題懲治力度，加大對「影子股東」、「影子公司」和「政商旋轉門」等新型腐敗的查處力度，在金融、央企領域，形成懲治腐敗的有力震懾。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，包凡的背景和失聯的方法，讓人聯想幾年前在香港被帶回中國的富豪肖建華。中國的幾個政治大家族，都喜歡找曾在美國工作工作的金融界精英擔任白手套。
謝田認為按包凡的背景，已被視為屬白手套類人物，再結合中紀委的文章，相信與兩會召開前，中共總書記習近平需要進行派系清洗有關。
澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義表示，包凡失聯和中紀委發文的手法似曾相識，與之前大規模整頓軍隊和政法系統前的處理相似。
馮崇義認為，習近平過去10年，針對軍隊的「槍桿子」和政法系統的「刀把子」整頓行動已完成，並取得勝利，現時中國出現財政危機，財政赤字嚴重，習近平更有動機向主管「錢袋子」的金融體系開刀，相信這次涉及包凡事件的行動，不止是派系清洗，而是針對整個金融系統。
馮崇義說，這次可能是把範圍擴大，是整個金融系統的系統性清理，要把一些關鍵的崗位，把他認為不信任，不是他們派系的人，都讓他們靠邊站，再安插習近平嫡系的人，全面掌控錢袋子。最方便用的理由，就是反腐，10年來的規範做法都這個樣子，從金融系統官員們下手，會有一批人會倒下來。
中國全國「兩會」中的全國政協會議將先於3月4日開幕，全國人大會議則於3月5日開幕，這次的會議中將誕生新一屆的執政團隊，格外受到關注。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120228