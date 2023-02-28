228連假公墓雜草火警多　民眾切記「四不，二記得」要訣

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消防局表示，客家習俗常於元宵節次日後至清明前掃墓，加上許多民眾為避開掃墓人潮，也會提前掃墓。依消防局統計，自2月26日上午8時至深夜12時止，發生火警計42件，27日上午8時至截至下午5時止，也計有20件墓地雜草火警；民眾焚燒雜草或廢棄物，除造成消防勤務繁重外，還會造成空氣汙染及濃煙影響視線，國道三號台中龍井26日、27日連2天都出現濃濃煙霧，影響用路人行車安全，若造成森林大火，不僅影響水土保持或環境生態，更可能蔓延至附近建築物、車輛，造成生命傷亡、財產損失危害。
消防局表示，為防範清明期間公墓火警，消防局已提前於2月21日函發訂定清明期間強化消防安全整備執行計畫，請各救災救護大隊加強宣導、公墓駐點及巡邏，降低公墓火警發生。也已跨局處協請警察局針對公墓地區加強墓地巡邏、民政局協調區公所清除各公墓周圍雜草、環保局於主要墓區設置紙錢集中代燒服務、教育局加強對學生宣導祭祖掃墓及清明掃墓注意防火安全。
消防局呼籲，民眾利用連假前往掃墓，焚燒冥紙、點燃線香等用火行為隨處可見，然因用火機率高，且各公墓多半雜草叢生，一旦不小心，容易引起墓地（雜草）火警，傷及掃墓民眾，嚴重者甚至會波及整座公墓範圍和鄰近民宅，不可不多加注意。請民眾切記「四不，二記得」要訣、注意用火安全，同時也提醒，人為造成山坡地、田野火災可能會觸及刑法，若造成空氣汙染，也可依空汙法處5,000元以上、10萬元以下罰鍰，並按日連續處罰，提醒民眾切勿隨意引火焚燒雜草、廢棄物或其他物品。