主持228追思會 盧秀燕：望當權者自我警示、勿複製悲劇
台中市長盧秀燕今主持228和平紀念追思會，她表示228事件已過去76年，雖然不幸需要修復，但也需要用愛和寬容化解仇恨，讓國家、社會、人民不再彼此分裂。更希望每位當權者警示自己，不要複製悲劇，一起愛這片土地和人民。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府為表紀念，每年在原市區、原縣區各舉辦一場活動，今天（28日）的追思會在大里區國光公園228紀念碑前舉行，由盧秀燕帶領現場民眾沉思、默哀一分鐘，並邀請受難者家屬共同敲響和平鐘、至二二八紀念碑前獻上白百合花，傳達愛與和平，追思緬懷事件罹難者。
盧秀燕提到，今年主題是「守護台灣，和平安康」，自己連續5年主持追思會，感受到時代在進步，她同時希望能展望未來，228事件已過去76年，雖然不幸需要修復，但是也需要用愛和寬容來化解仇恨、凝聚團結，讓國家、社會、人民不再彼此分裂，這才是紀念228最有意義、需要省思的事情。
會後盧秀燕和當年受害者、高齡96歲的黎明國小退休教師邱杏源攀談，聊到當年事件發生時她才18歲，一路上風雨走來。盧秀燕期許，228事件的悲愴能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點，讓受害者得到安息、家屬從悲痛中走出，更希望每位當權者能警示自己，不要複製悲劇，一起愛這片土地和人民。