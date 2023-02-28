南韓憲哥逃漏稅？補繳1億:會計算錯 權相佑被討10億稅金
南韓影帝李秉憲（又譯：李炳憲）、權相佑今（28日）傳出繳納追徵金，2人透過公司澄清並非逃漏稅，僅是同時繳納與退稅，所以更正申報，目前李秉憲已補繳1.4億韓元（約台幣350萬元），權相佑則被國稅局追加10億韓元（約台幣2500萬元）追徵金。
記者陳雅蘭/綜合報導
權相佑被指出透過法人公司購買5輛每輛高達數億韓元的高級跑車，車輛全用於私用，他被懷疑藉此逃漏稅，國稅局處以10億韓元追徵金。權相佑透過公司「SU Company」表示，國稅局要求他提出盈虧歸屬時間說明，才發現同時繳稅與退稅，所以更正申報，權相佑2020年接受稅務調查並已補繳稅金，5輛跑車也已出售，否認逃漏稅。
李秉憲去年9月接受國稅局調查，並支付1.4億追徵金。李秉憲在2018年以法人公司名義購買永登浦區楊平洞的10層樓大廈，用於設立公司，該區房產增值後，他在2021年出售賺取價差100億韓元（約台幣2.5億元），但公司股份全為李秉憲所有，若是以個人名義買房，他會被徵收45％稅金，以法人公司的話最高只需繳25％，李秉憲因此被懷疑為了逃稅開公司。
李秉憲的公司對此解釋，李秉憲過去30年從未逃漏稅，追徵金是廣告酬勞入帳時間有差異，加上支付公司員工獎金等費用，部分金額不被節稅；李秉憲在2020年曾把廣告部分酬勞捐款，協助相關機構防疫，所有款項在會計結算時出現錯誤，至於房地產與此事無關，強調藝人已誠實接受完調查，證實沒有逃漏稅。