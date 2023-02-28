人類真的是掠奪者！吳念真「無酬獻聲」《守護黑面琵鷺》
曾主持《台灣念真情》給予民眾珍貴回憶，有「台灣最會說故事歐吉桑」之稱的導演吳念真，繼《老鷹想飛》之後，2度攜手資深生態攝影大師梁皆得，吳念真在《守護黑面琵鷺》中無酬獻聲：「我就在想要怎麼幫忙，如果還要談錢的話，簡直天道不容」。梁皆得大笑補充，最後有送他昂貴禮物致謝。
記者黃雅琪/台北報導
當初找吳念真擔任旁白時，梁皆得透露自己不清楚費用怎麼算，不過向來關注環保議題的吳念真立刻說：「不用跟我談錢的事。如果要錢就要很多錢，沒有就一毛不要」，最終梁皆得仍有送他兩瓶昂貴的威士忌，吳念真則笑說被兒子拿走，「他還說很好喝！」《守護黑面琵鷺》配音過程很順利，全因不用特別潤稿，多半都是生態知識，吳念真有感而發：「人類真的是掠奪者，該怎麼與動物共存，值得深思。」
從30多年前錄製節目《台灣念真情》，吳念真就一直在思考怎麼回饋這塊孕育他生長的土地，看到很多人一直在為環保生態努力：「看到海邊的鯨豚受傷，有一群人立刻跑去救援！」因此深受感動，他謙稱自己只是幫忙配音，梁皆得導演耗盡心力在這部紀錄片上面，才是勞苦功高。近年吳念真忙於舞台劇、電影監製以及劇本創作，他表示家中有一隻十多歲老狗，牠生病時都會覺得自己不夠愛狗，至於對老婆、小孩，他則開玩笑說：「可能是逃避吧，我不太會去想這個。」每年剛開始都會希望自己不要那麼忙，但每年卻都沒有實現。