健保調藥價遇缺藥　醫師團體：勿頭痛砍頭、應從長檢討

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醫師公會全聯會認為，台灣醫療若要能夠持續進步，適當的擴大健保費用是有必要的，「投資台灣的醫療，就是投資台灣的未來」，盼政府每年都能編足健保預算，並依照需求逐年提高健保總額以迎頭趕上OECD國家，造福民眾。
醫師公會全聯會提到，近年來健保署對於台灣的藥品管控非常努力辛苦，不過巧婦難為無米之炊，若是沒有「餘裕」，又碰上農曆春節休息十天，再加上疫情與國際因素，就容易出現暫時性的缺藥。若因此驟然廢止健保藥品支出目標（DET）制度，藥費不加以合理管控，勢必排擠到其它醫療支出，恐會對台灣整體醫療環境和經濟成長造成重大傷害，所以不可不慎。
醫師公會全聯會建議，最理想的做法就是把「餅」做大，合理增加總額給付包括藥費、檢驗費、診察費、處置費和手術費等，同時優化DET的做法，就可以解決所有的問題。短期的作法，是希望可以和醫界洽商，如何合理的執行DET，例如台灣老化非常嚴重，有許多三高慢性病的藥物，是屬於同成分、同劑型、同含量的「三同」類藥品，這10年來DET的調整，幾乎到底價，若再往下調整，國外廠商將撤出台灣，所以如果在調整之前，可事先知會全聯會洽商。
面對缺藥問題，醫師公會全聯會主張，這是一個多重因素影響下的結果，不應該頭痛砍頭，而應該從長檢討，從速處理，以解短期缺藥問題，並根本處理健保長期制度產生的病根，在尚未有適當的改善方案之前，先擴大補充健保費用預算，以免造成情況惡化而影響醫療品質與獲取民眾信心。