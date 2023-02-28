蔡天鳳母親淚別：無法再相見！婆婆痛罵兇手「狼心狗肺」
香港28歲名媛蔡天鳳遇害，因為豪宅買賣問題，遭前夫一家人痛下毒手，留下4名年幼子女，案件曝光第4天，她的母親及現任老公Chris、婆婆終於露臉，前往殯儀館認屍，隨後到命案現場祭拜，蔡母難掩內心傷痛，倒在女婿懷裡痛哭，婆婆也哭成淚人兒，感慨媳婦的一番好心，錯付給狼心狗肺。
記者江芷稜/綜合報導
根據《香港01》報導，蔡天鳳的一家人全身黑衣黑褲現身，蔡母傷心腿軟到站不住，需要他人攙扶，難過地說：「媽媽以後都見不到妳了」。蔡天鳳的現任老公、譚仔米線創辦人的兒子Chris則戴著墨鏡遮掩紅腫的雙眼，一路上保持沉默，任由岳母倚靠在他身上，右手無名指上仍戴著戒指，疑似是結婚戒指。
愛妻遭遇不測，蔡天鳳老公承諾未來會好好照顧4名子女，包括蔡天鳳與前任老公所生的兩名女兒。其婆婆也很難過媳婦的悲慘遭遇，痛哭失聲地表示：「4個小朋友我會供她們繼續讀書，妳今生的善良用錯了地方，傻妹，錯付給不值得的狼心狗肺」，感激這輩子能相遇，可惜緣分太短暫，要她好好放心上路，不要掛念大家。
據悉，蔡天鳳和老公Chris小時候在國際學校結識，10歲就是唸書時期的青梅竹馬，比認識鄺姓前夫還要早，沒想到她18歲會嫁給前夫，還生了兩個女兒，兜了一個圈子，才和真命天子梅開二度，原本生活幸福美滿，卻因好心供養前夫一家人，反而被無情殺害，年僅28歲就香消玉殞，令人不勝唏噓。