補選突打接棒牌！游顥：相信林明溱 黃建嘉：被賣幫數錢
南投立委選舉藍綠混戰，被林明溱點名交棒的縣議員游顥，透過國民黨部批評民進黨副祕書長黃建嘉是「吹牛王」，強調「當然相信林明溱」。黃建嘉諷刺的說，林明溱2012、2018、2022年都宣稱是人生最後一戰，人生到底有幾個最後一戰？林明溱先是幹掉游顥，昨天又改口說在保護他，被賣了還要幫數錢，「我們替游顥感到非常不捨」。蔡培慧則表示，林明溱是被議長何勝豐點名，才被動回應，這場選舉，國民黨的年輕人都很委屈。
記者顏幸如／南投報導
南投立委選舉，藍綠黨中央各派員進駐，空戰打得在地人眼花撩亂，國民黨南投縣黨部今（28）日代縣議員游顥發新聞稿，批評民進黨副秘書長黃建嘉吹牛比賽第一名、擔任蔡培慧操盤手是「最慧騙人嘉」。
游顥強調自己全力投入輔選，感謝林明溱像大樹一樣協助許淑華，保護游顥、照顧鄉親、守護南投。蔡培慧不了解南投，還受黃建嘉誤導，不斷引用錯誤資料與數據，玩弄南投人，不知道是「黃建嘉教壞了蔡培慧，還是蔡培慧學壞了」。唯一可彌補的是，蔡培慧落選後會被安排當農委會主委、解決蛋荒問題，到時候可以聘黃建嘉當副主委，繼續吹噓牛皮物價，但人民只能讓他們騙到2024。
黃建嘉也回擊林明溱，請他不要一騙再騙連三騙，2012、2018、2022年都說是人生最後一戰，「人生到底有幾個最後一戰「？
黃建嘉說，游顥是國民黨內補選民調最高的參選人，林明溱為了兒子硬是幹掉游顥、換自己出來選，現在又說出來選是支持游顥、保護游顥，游顥被林明溱賣了還要幫他數錢，「我們替游顥感到非常不捨」。
蔡培慧下午受訪時表示，林明溱若真要保護游顥，就不會投入這場立委補選，昨晚竹山在地的議長何勝豐在台上點名，林明溱才被動回應。相信何勝豐是看到林明溱不尊重年輕人參與政治的意願，已經引起反彈。蔡培慧說，這次選舉，游顥和國民黨年輕世代都很委屈。