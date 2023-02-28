蔡英文：讓台灣人尊嚴的活，是紀念228最好的方式

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此外台南市還有湯德章紀念公園，是湯德章先生受難的地方。蔡英文說，湯德章先生在228事件發生時，為了保護台南市民，拒絕交出名冊，並銷毀名單，自己背負起莫須有的罪名。後來遭受整整2天的刑求，被迫遊街示眾，最後被槍決身亡，其捨身取義，讓台南免於陷入更危險的處境。
蔡英文說，2021年湯德章先生的故居面臨被拆除的危機，民眾自發性進行募資，買下故居進行保存。這代表台灣人以集體的力量，捍衛湯德章先生的精神，捍衛一個時代的勇氣。
蔡英文表示，去年9月，台南市228紀念館開始啟用。透過這個紀念館，能夠了解湯德章先生、王育霖先生以及許多台灣前輩的事蹟。更重要的是，讓每個政府都知道，這些受難者前輩用他們的生命，已經畫下台灣社會公平正義和民主自由的底線，「我們絕對不能再犯錯。」
蔡英文說，這就是為什麼，2016年以來，政府系統性地推動轉型正義的整體工程。從《黨產條例》、《促轉條例》到《政治檔案條例》，逐步推動立法工作，轉型正義，也持續累積成果。
首先，在平復受難者的部分，一共撤銷了5983件不法判決，這也是國家首次清除政治受難者有罪的汙名，為前輩們撕下有罪的標籤。政治檔案的清查，審定了威權時期7572件政黨政治檔案。政府會持續推動政治檔案的徵集、開放和研究，透過檔案的解密及應用，讓歷史真相更為清晰，也重建臺灣人民共同的歷史記憶。
第二，在反省歷史記憶方面，政府審定了42處不義遺址，也積極規劃活化。不只要承認這些地方過往發生的錯誤行為，更要讓它們成為轉型正義的教育基地。
蔡英文說，「國家轉型正義教育行動綱領」在幾天前已經核定上路。這是首度將轉型正義系統性地納入教育，對學校、公務人員、執法人員、社會大眾，全面推廣。
蔡英文表示，人民或許各有不同的歷史評價，但是政府有責任堅守民主憲政立場，她要請各機關落實法定任務，務求審慎圓滿，才能告慰受難前輩、撫慰受難家屬的傷痛。只有讓國民認識台灣曾有的傷痛和過錯，凝聚民主共識，才能走向團結的未來。
第三在機制建立方面，去年5月「促轉會」完成階段性任務。去年9月，由行政院主持的「推動轉型正義會報」，也已經開始召開，以行政院的高度，整合督導各部會進行。
法務部去年底組成「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」，在幾天前第一批審定的平復不法案件，已經公布。今年1月成立的「權利回復基金會」，在幾天前也完成首批核定作業。這是政府首度全面以賠償而非補償的態度，誠心修復不法侵害。
最後在法制完備的部分，《政治檔案條例》已經提出修正草案，並且在今天完成預告，希望透過修法，讓政治檔案全面公開應用。
蔡英文說，希望相關法案在一年內，都能完成立法，讓法制更加完備。她也要感謝促轉會、監察院、行政院等單位，還有許多民間團體，從2016年以來鍥而不捨的努力，讓轉型正義工作，一步步打下更堅實的基礎。但是自己仍然要請各部會，務必堅定立場，加速落實各項工作。
蔡英文強調，轉型正義的工作是和時間在賽跑，而這些都是在場的受難者前輩和家屬們，長年期盼的事情，也是台灣民主化以後，責無旁貸的任務。
蔡英文提到，副總統賴清德在2014年時任台南市長時，將湯德章先生的忌日3月13日，訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。今年的228中樞儀式的主題，正好就是「正義匯聚、勇氣延續」。紀念前人的正義和勇氣，是因為在現在這個時代，正義和勇氣也有重要的意義。
蔡英文指出，在台灣，正義和勇氣引領大家不斷追求自由和民主。228事件不只是書本上的歷史，它是活生生的事件。大家只要記取這段教訓，它將源源不絕，帶給台灣人正義和勇氣，面對新時代的挑戰。
蔡英文以最近重新上映的《悲情城市》的一幕做為結尾，她說，電影中，文清的獄友留下血書給他的家人，上面寫，「你們要尊嚴的活，父親無罪」。很多人看到這一幕都掉下眼淚。英勇犧牲的228前輩們選擇尊嚴，是為了讓心愛的家人和朋友，都能選擇尊嚴。
最後蔡英文說，讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮、尊嚴地跟世界來往、尊嚴地做自己，是自己做為總統的責任，「不只是為了我們這一代，更為了世世代代的台灣人。」
蔡英文也向受難者前輩、家屬、先進，大家一路走來辛苦了，「讓台灣人『尊嚴的活』，是紀念228最好的方式。」