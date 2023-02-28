「蔣家人」首次參與228紀念活動 蔣萬安致詞遭突襲抗議
台北市長蔣萬安今（28）日下午首次參與228相關紀念活動。不過在致詞階段卻遭到場外抗議者突襲式抗議，也打斷了蔣萬安致詞約莫5分鐘時間。而在抗議者遭到驅離後，蔣萬安也繼續致詞演說，並在最後表示自己身為台北市長，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安就任市長至今超過兩個月，也迎來市長任內第一次的228紀念活動。而在講萬安上台致詞不到5分鐘，就有抗議群眾從蔣萬安身後的228紀念碑旁衝出，高喊著「殺人兇手、下跪道歉」，距離蔣萬安僅不到一公尺的距離，就遭到隨扈及員警給攔下。只見蔣萬安臉色相當嚴肅，不過也並未躲避，仍舊站在舞台上等待。
而在約莫5分鐘後，蔣萬安也繼續了他原本遭到中斷的致詞。蔣萬安表示，這些日子來，他在文化局的協助下，更深入地閱讀、了解，甚至走訪二二八相關設施與紀念館，並且會晤了受難者家屬傾聽他們的心聲，「對我來說，這是個人生涯對台灣現代史的一次近身洗禮，也是作為台北市長，今後必得再三深入理解，面對的責任。」
蔣萬安也宣示，在他台北市長的任內，自己一定會責成市府團隊，對台北市二二八事件的歷史材料，將盡其可能的繼續挖掘搜尋；對台北市二二八家屬在現實處境中的需要，也必盡全力的加以照顧幫忙。
蔣萬安強調，自己身為台北市長，深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意，所有執政者都應以此引以為戒，施政必以滿足人民的期望為宗旨，施政也必以維護基本人權為目標，台灣走過了威權，進入了民主，這是台灣的驕傲，也是中華民國在華人地區的了不起成就。