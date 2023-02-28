二二八拋「三平三安」展格局？侯友宜：應該扛起的責任
新北市長侯友宜今（28）日下午前往三重228和平紀念公園，出席新北市228事件76週年紀念活動，致詞時除了感嘆大家在拚政治、拚顏色、拚對立和衝突，看不到希望與未來，喊話「難道大家都忘了228的歷史教訓嗎？228事件還不夠嗎？」突然話鋒一轉，談到面對當前外界詭譎情勢與台灣面臨艱鉅挑戰，提出「三平」、「三安」主張，要落實在中華民國、台灣這塊土地上，受訪時更是強調這是身為從政者、每一個政府所應該扛起的責任。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在受訪時表示，5年前的今天決定懷抱著信心跟理想參選新北市長，這是當時從警的「不忘初心」，要把國家人民的利益擺在黨、派、甚至個人之前；唯有國家內部能夠團結和諧，彼此之間要記得228歷史的教訓，不需要衝突跟對立，放下成見大家攜手合作，臺灣才會好，中華民國才會更強。
侯友宜接著說到，要走出自己的路，用三安「人民安心、社會安定、國家安全」，用三平「社會公平、兩岸和平、國家太平」的態度傾聽所有人民的聲音，務實的解決所有問題，國家一定能夠永續繁榮往前走。
對於媒體記者追問提出的「三平三安」似乎是總統的格局的主張？侯友宜強調，希望國家會更好，唯有共榮、共好大家團結在一起，「三平」就是面對低薪、物價、缺水缺電的問題要幫民眾解決，讓社會公平、兩岸和平、國家太平，這是應有的態度，也要讓人民在面對國際衝擊底下，能夠人民安心、社會安定、國家安全，這是每一個身為從政者每一個政府所應該扛起的責任。