Toyz飲料店大排長龍！網大驚「意外好喝」 橙芝汗味道曝
知名實況主Toyz（劉偉健）常於Youtube以「美食公道伯」系列分享美食，近日他創立自己的手搖飲品牌「拾汣茶屋」，並於27日1時至6時進行壓力測試，吸引大批民眾前往領免費飲料，事後就有不少網友上網分享心得，其中頗具話題的87元「橙芝汗」飲品也引發討論。
編輯中心/綜合報導
Toyz日前透過直播公開「拾汣茶屋」的價目表，並在27日下午1時至6時進行壓力測試，粉絲可到飲料店位在的台北市內湖區內湖路一段285巷3號領取免費飲料，每人現點一杯。活動當日現場大排長龍，Toyz驚喜的表示「整個西湖捷運包起來！」、「萬人響應！」。
許多參與到活動的網友回家後，馬上在網路上分享試喝心得，「排到的時候已經沒珍珠了，飲料喝起來是真的不錯，好喝cp值又高」、「還不錯，跟五十嵐差不多」、「珍珠奶茶真的好喝」、「綠茶凍好吃，奶蓋也很讚，個人口味上比起再睡五分鐘更喜歡椅子的，橙芝汗像沒氣的維大力+柳橙（但意外是好喝的，什麼鬼）」、「橙芝汗意外的是好喝的欸！不知道是不是瑪卡讓他有點維大力的味道（？ 但加奶蓋感覺是湊名字，無功無過，覺得沒什麼必要，可是奶蓋本人很好吃，應該會穩定回購奶蓋茶類」。
據悉，「拾汣茶屋」將於3月1日開始試營運，4月1日才是正式營業。（編輯：李惠婷）