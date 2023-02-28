影／代表蔣家向228家屬道歉？蔣萬安跳針：身為市長道歉
台北市長蔣萬安今（28）日參與就任市長後首個228紀念活動，也是首位「蔣家人」參與228紀念活動。雖然過程中遭到抗議團體突襲式抗議，不過蔣萬安仍舊相當鎮定。會後接受媒體訪問時，蔣萬安表示，台灣是一個民主多元的社會，每一種聲音都尊重，自己以市長身份來參加，就是抱持著一個誠懇、謙卑、肅穆的心情來參與。至於現場記者追問「是否代表蔣家」或是「對整個228事件道歉」，蔣萬安都僅跳針式回應，表示自己是以市長身份來致歉。
記者丁上程／台北報導
面對致詞到一半，抗議群眾突然衝上台高聲抗議，蔣萬安似乎並未受到影響，當下僅是站在舞台上等待抗議群眾的離去。而在會後接受媒體訪問時，蔣萬安表示台灣是個民主多元的社會，每一種聲音都要表達尊重，而今天是228紀念活動，自己第一次以市長的身份來參加，就是抱持著非常誠懇、謙卑、肅穆的心情來參與。
現場記者也追問，在致詞的過程中有「致歉」，不過對象似乎並非是受難者家屬，而是「天馬茶房緝煙事件」？對此蔣萬安則並未正面回應，表示過去李前總統及馬前總統，過去也都以國家元首的身份對228事件致上深深的歉意，而兩位過去也曾都是台北市長，他們也都能深刻體會台北市民之痛、台灣民眾之痛，因此自己身為台北市長，也要為天馬茶房事件致上深深歉意。
而面對蔣萬安並未正面回應，現場記者也再度追問「是針對緝煙事件道歉，還是針對整個228事件道歉？」對此蔣萬安仍舊跳針，表示今天來到紀念活動也跟很多家屬來見面，有些是之前在文化局安排下見面聆聽心聲。蔣萬安強調，部分家屬認為沒有得到適當的平反，也希望未來有新的證據能夠撫平家屬的心靈與悲傷，這一部分未來台北市政府可以做的，都會盡力來做。