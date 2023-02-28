評蔣萬安228致歉　范雲轟：自以爲聰明的政治語言與話術

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范雲也說，蔣萬安今日發言時，過程中有幾位民眾衝上台，高喊「殺人兇手，下跪道歉」當警察蜂湧向前，排除抗議民眾時，鏡頭帶過去的蔣萬安卻露出了微笑。
范雲說，面對這幾天社會各界要求蔣萬安，既然要繼承、操弄蔣家後代獲得政治紅利，當然也應為蔣氏父子政權的屠殺道歉，而蔣萬安先拿前總統背書，稱李登輝、馬英九都曾經是台北市長，也成為總統，也都道歉過。
范雲轉述蔣萬安所言，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」認為蔣萬安的談話很清楚，只是跟著2位前總統的腳步道歉，認為是因爲他只是那麼剛好的成為「台北市長」，所以願意道歉。
范雲說，這一切好似都跟蔣家無關，也跟蔣萬安的蔣家身分與光環繼承無關，認為蔣萬安的道歉話術，是對所有國家暴力受害家屬的2次傷害。用自以爲聰明的政治語言與話術，不敢直面加害者，將責任推給了自己的政治職務。
范雲說，若蔣萬安真有誠意面對228受難家屬，可以立刻就回應受害者家屬長年訴求，首先立刻要求台北市各級學校加速民主討論移除威權象徵，立即將蔣中正銅像從國中、國小等教育空間撤除，讓受害者家屬不用走到哪都看到加害人的銅像對他們微笑。
第二蔣萬安可以立刻將台北市的各種中正廳、中正路改名，誠懇反省當年228事件中，寧可錯殺千人，也不願放過一人的兇殘。第三針對位於台北但隸屬中央的中正紀念堂，蔣萬安可以立刻表態，支持文化部將中正紀念堂轉型，不要再花費國家資源紀念228事件中的獨裁屠夫。
最後蔣萬安作為國民黨內的新共主，前中常委身份可以立刻要求國民黨歸還威權時期，扮演國家暴力重要角色的海工會、陸工會、青工會以及文工會等的政治檔案，還給受害者家屬最基本的真相。
范雲說，若上述4點蔣萬安都無能作為，那麼至少作為一個在選舉中以蔣家血脈為榮，甚至大做文宣的蔣家後代唯一公職身分蔣萬安，可以快快協調家人出面，把停棺多年的蔣中正、蔣經國送回中國安葬，讓其繼承血緣、引以為傲的先人入土為安，「也不用再浪費民主國家人民的血汗稅收，繼續服務當年的威權獨裁加害人！」